2019-09-05T08:08:41+03:00
Общество

«Думала, просто изжога - оказалось, рак»: молодая женщина из Барнаула случайно узнала о страшном диагнозе

До этого Елена Косса считала себя абсолютно здоровым человеком [часть 1]
Марина КОЧНЕВА
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Елена КоссаЕлена КоссаФото: из личного архива героя(ев) публикации
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- Никогда не думала, что окажусь в такой ситуации. Живёшь себе, занимаешься какими-то делами, а потом идёшь к врачу из-за какой-то ерунды, типа изжоги и оказывается, что у тебя рак. Не могу даже свыкнуться с этой мыслью, - это строчки из поста жительницы Барнаула в Фейсбуке.

Письмо с шокирующим вердиктом Елена Косса получила накануне поездки в Италию. Вот как молодая женщина рассказывает о своих переживаниях:

- Примерно года два назад у меня стала периодически появляться изжога: на фоне нервной почвы, как мне казалось. Успокоюсь, выпью таблетки или соду, вроде бы проходит, ничего не болит, ничего не беспокоит, ну и хорошо.

А надо сказать, я всегда считала себя абсолютно здоровым человеком: спортом с детства занималась, не курила, алкоголем не злоупотребляла, по врачам не ходила, да и в больнице-то лежала за всю жизнь пару-тройку раз (на сохранении и в роддоме). Была убеждена, да, пожалуй, и сейчас так считаю: чем меньше мы ищем в себе болячек, чем меньше думаем о проблемах со здоровьем, тем лучше!

Елена всегда считала себя здоровой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Елена всегда считала себя здоровойФото: из личного архива героя(ев) публикации

Лишь муж периодически ворчал на меня и напоминал, что надо пройти ФГС (фиброгастроэндоскопию). Короче, выпихнул меня уже после мартовских праздников на эту "волшебную" процедуру.

Удовольствие так себе, я вам скажу. Несмотря на то, что проходила платно в медицинском центре, врач любезностью не отличался, трубка не лезла, меня преследовал спазм за спазмом, на что она только злобно говорила "Успокойтесь!"

Кое-как прошла. В конце концов, взяли у меня биохимию, сказали, что результаты будут через 10 дней.

Я посчитала, что это будет 22 марта, а мы с сыном Колей 20-го должны улетать в Италию. Спрашиваю: "Можно кто-нибудь из родственников заберёт результаты, меня не будет в городе?". "Да, - отвечают, - можно. Если хотите, на почту вам пришлём". "Давайте", - продиктовала почту и ушла восвояси. А надо сказать, что дел было невпроворот: поездку готовила, отели выбирала, бронировала, билеты на автобус покупала, параллельно готовила «Выставку новостроек» - информацию о партнерах собирала, сценарий писала, соцсети вела... Ну, это как обычно бывает, перед отпуском все сразу наваливается и надо все срочно делать.

Понятно, что почтой пользовалась активно, и вот 19 марта среди корреспонденции вижу письмо из медцентра. Просматриваю все письма, откладывая его на конец, когда открыла, увидела два вложенных документа, одно заключение гастроэнтеролога, второе - результаты биопсии из Алтайского онкологического центра. И вот в нем читаю: "... отмечается рост злокачественной опухоли, вероятнее недифференцированная карцинома".

Меня одновременно бросило в жар и в холод, я остолбенела. В голове вопросы: Как так? Не может быть! Это вот так происходит? Нет! Это неправда!

Я закрыла письмо, отложила «ноут» и пошла собирать вещи, завтра утром мы улетаем. И ничто этому не может помешать. Я еду с сыном в Италию, я хочу познакомить его с этой восхитительной страной, мы будем наслаждаться, радоваться, получать положительные эмоции и новые впечатления. Тем более, что впереди у нас захватывающее путешествие!

Не знаю, как мне удалось сделать вид, что ничего не случилось, потому что в голове по кругу бегала одна и та же мысль: "рак, у меня рак, злокачественная опухоль, рак, рак..."

Елена Косса в Италии Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Елена Косса в ИталииФото: из личного архива героя(ев) публикации

Конечно же, я ничего никому не сказала, утром, провожая нас на самолёт, муж Алексей напутствовал: "Отъедайся там, в Италии, вкусняшки свои любимые кушай, на макарошки налегай, десерты, мороженое! Чтобы вернулась справненькая".

И мы улетели! И все было прекрасно, мы с Колей чудесно проводили время, и днём в вихре событий я забывала обо всем, была здесь и сейчас, ни о чем не думая.

И только вечерами, когда сын уже засыпал, на меня накатывали предательские мысли и воображение рисовало жуткие картины, и какой-то панический страх сковывал тело. Лишь усилием воли мне удавалось прогнать эти мысли и думать о хорошем, вспоминая прожитый день.

Продолжение следует…

ИСТОЧНИК KP.RU

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