25 октября - день Андрона Звездочета: Почему нельзя громко смеяться и зачем смотрят на небо

Давно ли вы смотрели на звезды? 25 октября, в День Андрона Звездочета, самое время оторвать взгляд от земных хлопот, осенней грязи и быта. Даже если небо затянуто тучами, поднимите голову и поищите вечером свою звезду.

- Вечером на Андрона славяне начинали наблюдать за звездами,- рассказывает фольклористка Наталья Васильева.- Тогда звезды могли рассказать многое о погоде, урожае и вообще о судьбе человека. С прогнозами на погоду сегодня все усложнилось - климат поменялся, и многие народные приметы о погоде не работают. А вот что касается судьбы, здесь важно прислушаться к внутреннему голосу.

Как говорит фольклористка, нужно, подняв глаза в небо, вспомнить старинную присказку : «Андрон может шестом небо достать, совком звезды почерпнуть». После этих слов можно попросить у звезд подсказать судьбу и правильный путь в жизни. Считалось, что провиденье потом тебе подскажет это нужным образом.

- Главное - поверить в это и сделать без смеха, - говорит собеседница. - Вообще считалось, что в этот день нельзя громко смеяться - можешь привлечь неприятности. Также нельзя было никого обижать, считалось, что нанесенная другому обида вернется несчастьем тебе.

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