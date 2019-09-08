«Думала, просто изжога - оказалось, рак»: все хуже, чем предполагалось

У жительницы Барнаула Елены Коссы сейчас 4-ая стадия рака. О диагнозе она узнала случайно: замучила изжога, пошла провериться – обнаружили злокачественную опухоль в желудке. Диагноз «рак» прозвучал для Елены Коссы как гром среди ясного неба. Мы продолжаем публиковать ее дневник о том, как она столкнулась с болезнью и как с ней борется.

- Перед операцией я все рассказала 17-летнему сыну. Старательно подбирала слова, чтобы не напугать, обнадежила тем, что все вырежут, швы заживут и я буду здорова. Сказала, что стадия не известна, скорее всего 2-ая или 3-ья. Что оперировать будет самый крутой врач на Алтае, что все это случится быстро и скоро я буду дома счастливая и здоровая.

На удивление, сын воспринял все спокойно, начал подбадривать меня, сказал, что мы справимся и все будет хорошо. Потом, погуглив и осознав, насколько вредна химиотерапия, прислал мне несколько ссылок на последние медицинские открытия в области онкологии, на методы иммунотерапии и центры, где они применяются. Милый мой сынок, это было так трогательно!

Елена Косса.Фото: из личного архива

Вместе мы провели еще один день, и в четверг муж отвез меня в онкоцентр на Никитина. Не знаю почему, от волнения ли, но, видимо, у меня упало давление и кровь упорно не хотела бежать в пробирку. «Поработайте кулачком» - не бежит, «Встаньте, пожалуйста» - не бежит. «Может, мне попрыгать?» - это я на полном серьезе сказала. Кое-как удалось накачать нужное количество.

Не буду вдаваться в подробности оформления, это нудно и долго (потому что очередь и много народу), устроили меня в отдельную палату, большую и светлую с окнами во всю стену, раковиной и телевизором. И даже несмотря на это, состояние у меня было подавленное, мне было страшно и одиноко. На завтрак принесли какую-то кашу на молоке, и я поняла, что моя диета летит в тартарары, потому что готовить здесь я себе не смогу, а напрягать мужа соками и прочими блюдами из моей диеты точно не буду.

Ближе к обеду зашел Владимир Павлович и сказал, что с такими анализами ни о какой операции не может быть и речи (оказалось, что у меня очень низкий гемоглобин) и что завтра он сделает мне лапороскопию, посмотрит, что там внутри и тогда уже будет понятно, как меня лечить дальше.

Я по наивности полагала, что лапороскопия, это небольшой прокол в области желудка, через который пропускают камеру и смотрят внутренности. Но когда ко мне по очереди стали приходить терапевт, потом анестезиолог, потом еще какой-то врач, не помню… как-то напряглась. Оказалось, это прям операция под общим наркозом и вообще, все серьезно.

На следующее утро ко мне в палату пришли две медсестры с каталкой, сказали раздеться и ложиться, потом накрыли простынкой и повезли.

Я смотрела в потолок, чувствовала проходящих мимо людей, считала лампочки, вот уже конец коридора, вот лифт, поехали вверх, выезжаем и в обратном направлении едем в операционную: высокие потолки, какие-то железные штуки, очень большое помещение, вот и на месте. По бокам с двух сторон приборы, снуют люди, ко мне подходит сестра, делает какой-то укол, потом наклоняется анестезиолог: «Как настроение?» А потом я уже открываю глаза и слышу женский голос: «Проснулась», она наклоняется ближе и спрашивает: «Все хорошо?»

Елена Косса с мужемФото: из личного архива

«Да», - только губами говорю я и понимаю, что операция уже прошла. Какое-то время я еще лежу, а потом приходят мои сестры и везут назад в палату. Помогают перелечь в кровать, я вижу заклеенные швы и трубочку, которая выходит из меня. В голове пусто. Ловлю мысль – я киборг, улыбаюсь и засыпаю.

После обеда приходит мой доктор: «Ну что, все гораздо серьезнее, чем я предполагал, процесс зашел дальше, задета селезенка, брюшина, оперировать нельзя. Начнем с курса химиотерапии, постараемся приглушить процесс, а там видно будет, в зависимости от того, как будете реагировать, будем действовать. Начнем прямо сегодня». Не дав мне опомниться, ушел.

О химии до этого я ничего не знала, ну то есть, знала, что это яд, которым убивают раковые клетки, заодно убивая и здоровые системы организма, но как это физически происходит, не представляла. Оказалось, все просто - мне поставили капельницу, а затем дважды – помпу. Если под капельницей ты лежишь, то помпа позволяет жить практически без ограничений: это такая запаянная пластмассовая штука длинной овальной формы, которая весит на шее, а внутри колба с лекарством, которое подается в вену очень-очень медленно. Моя помпа работала сутки (с ней спишь, ешь, ходишь в туалет, на прогулку), а жидкости в меня попало всего 250 мл.

Таким образом прошло три дня, во вторник на утреннем обходе доктор сказал, что выписывает меня, что сегодня мне снимут помпу, достанут дренажную трубку, после обеда будет готова выписка, я могу ее забрать и быть свободна.

Конечно, я обрадовалась. Я наконец-то буду дома! Позвонила мужу и стала собираться. За выпиской пошла в кабинет к Владимиру Павловичу, показала ему отек внизу живота. «Ничего страшного, вы же после операции, после химии, все пройдет дня через 3-4. Отдыхайте, кушайте хорошо, наедайте гемоглобин и готовьтесь к следующему курсу».

«А какие прогнозы, как отслеживать динамику лечения?»

«Ну какие прогнозы, я же не господь Бог! Будем смотреть! От вас еще много зависит, как вы настроены на выздоровление». На том и простились.

И лишь придя в палату и прочитав выписку, я наконец-то узнала свой диагноз.

Продолжение следует...