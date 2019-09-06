«Думала, просто изжога - оказалось, рак»: если вы думаете, что у вас проблемы – сходите в онкоцентр

Жительница Барнаула Елена Косса услышала о своем диагнозе перед зарубежной поездкой… Замучила изжога, пришла проверить желудок - оказалось, рак.

Улетев в Италию с сыном, она никому не сказала о грозном вердикте и вечерами усилием воли отгоняла плохие мысли. Любящий муж Алексей, провожая сказал: "Отъедайся там, в Италии, вкусняшки свои любимые кушай, на макарошки налегай, десерты, мороженое! Чтобы вернулась справненькая". После возвращения ее ждала куча испытаний. Продолжаем публиковать ее дневник:

- Да уж! Что-то не особо поправилась, - сказал муж, увидев меня.

- Видимо, не скоро теперь стану "пышечкой", - попыталась я пошутить, но тут же расплакалась и больше уже ничего не могла сказать, только слезы катились по щекам...

Он изменился в лице:

- Что случилось?

Но я не могла говорить, я не могла даже вымолвить это страшное слово, этот пока ещё не диагноз, сказала лишь, что пришли анализы, и чтобы он сам открыл письмо из медцентра.

Не буду описывать наши переживания, мои слезы, как муж меня успокаивал... Мужчины, все же, люди действия: Леша позвонил знакомому врачу, тот сказал, чтобы мы раньше времени не паниковали, мало ли бывает ошибок, тем более, какой-то медцентр, сказал ехать в "Надежду" и повторно пройти ФГС.

Мы понеслись в онкоцентр. Конечно же, там нас никто не принял, сказали, что нужно направление от терапевта по месту жительства. Поехали в нашу поликлинику, в регистратуре как обычно: "Талонов на сегодня нет, можем записать только через две недели". Представляете? Когда нужно все делать максимально быстро, когда каждая минута на счету, ждать две недели.

- Может, что-то можно сделать?

- Ну, если хотите, идите сейчас к своему терапевту, прием начнется через час, поговорите, может она вас и примет...

Мы сидели час в ожидании начала приема, потом ещё минут сорок, пока прошли самые «больные», которым нужно срочно. Когда я попала в кабинет терапевта, нервы были уже на пределе: «Примите меня, ради Бога, спасите, дайте направление в «Надежду», мне поставили диагноз...», - и протягиваю свои бумажки с анализами.

Меня приняли даже без карточки, измерили давление, но прежде чем попасть на прием к онкологу в «Надежду», как выяснилось, нужно было сдать общий анализ крови, мочи, пройти ЭКГ, получить заключение гинеколога, так что выписали направления, дали повторный талон и отправили.

В онкоцентр в итоге я попала через неделю. Как сейчас помню свои ощущения. Меня трясло. Сколько раз я проезжала мимо этого здания на Змеиногорском, и всегда старалась смотреть в другую сторону, как-бы отгораживаясь от этой темы, надеясь, что никогда сюда не попаду. И вот мне предстоял первый визит.

Сразу вспомнился пост из соцсетей: «Если вы думаете, что у вас в жизни проблемы, сходите в онкоцентр и взгляните в глаза людей, сидящих там в очередях». Я вглядываясь в лица людей, стоящих в гардеробе, идущих по лестнице навстречу, сидящих на лавочках коридоров и пыталась что-то увидеть в их глазах. Что я пыталась найти? Надежду? Боль? Страх? Веру? Не знаю...

Талон у меня был на три часа, в очереди я просидела больше часа. За это время, можно сказать, пообвыклась: люди вокруг перестали быть какими-то особенными. Это были обычные люди со своими заботами, кто-то обсуждал проблемы детей, кто-то звонил по телефону, кто-то просто дремал в очереди, семейная пара изучала медицинские документы, короче, через час для меня "Надежда" стала обычным медицинским заведением.

- Готовьтесь к операции, вот эти анализы нужно сдать, - медсестра протянула список, - как все соберёте, приходите.

- Может, это ошибка, могу я у вас пройти ФГС ещё раз?

- Зачем? Вам что, понравилась процедура? Это заключение наших врачей, мы им доверяем.

Собственно, по большому счету, это все, что мне сказал онколог-гастроэнтеролог в "Надежде".

- Но у меня же гастрит, может, вначале стоит вылечить его? Я не могу нормально кушать.

- Зачем, вас же прооперируют... Пейте препарат от изжоги по схеме.

Это прозвучало, как: вам же все-равно все вырежут, зачем лечить.

- Может, диету какую-нибудь порекомендуете?

- Всё как обычно: ничего соленого, копчёного, мясо, рыба на пару, каши, кисели...

С этим и ушла.

Продолжение следует...

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- Никогда не думала, что окажусь в такой ситуации. Живёшь себе, занимаешься какими-то делами, а потом идёшь к врачу из-за какой-то ерунды, типа изжоги и оказывается, что у тебя рак. Не могу даже свыкнуться с этой мыслью, - это строчки из поста жительницы Барнаула в Фейсбуке (подробнее)