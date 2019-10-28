Адвокаты хотят оспорить приговор присяжных по делу об убийстве Михаила Седова

Адвокаты Михаила Поспелова и Евгения Кочергина, которых признали виновными в убийстве барнаульца Михаила Седова, подали апелляционные жалобы на приговор. Уже сейчас известно, что защита как минимум одного осужденного намерена оспорить вердикт присяжных заседателей.

Публикации СМИ повлияли на присяжных?

Первой подала жалобу адвокат Елена Жмаева в интересах 22-летнего Михаила Поспелова. Напомним, ему назначили 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Юрист рассказала, ее жалоба была предварительной, а суть претензий сводится к просьбе оправдать ее подзащитного.

В дело вступил широко известный в регионе адвокат Виктор Чумаков. Он известен тем, что берется за дела бывших правоохранителей и чиновников. В данном случае он защищает интересы Михаила Поспелова – очевидно, потому что его мать является офицером полиции.

– Меня наняли только с одной целью – найти нарушения, если таковые есть. Так вот, я считаю, что приговор не безупречен с процессуальной точки зрения. Подчеркну, что наша сторона не оспаривает сами обстоятельства преступления, так как суд присяжных уже вынес свой вердикт. Но, по моему мнению, еще до их решения были большие проблемы с «информационной накачкой». Я нашел в СМИ около 40 публикаций, в которых назывались фамилии этих ребят, подробно описывались обстоятельства преступления с комментариями должностных лиц СКР и прокуратуры. Это наверняка повлияло на решение присяжных – я уверен, что они читали новости об этом убийстве, – рассказал Виктор Чумаков.

Михаил Поспелов на суде.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Адвокат отметил, что Европейский суд по правам человека расценивает подобное как нарушение права на справедливое судебное разбирательство, поэтому есть смысл оспаривать решение суда.

Придется ждать нового года?

Защитник второго обвиняемого, 22-летнего Евгения Кочергина, тоже подал жалобу на приговор, но до сих пор не дает никаких комментариев по поводу позиции защиты. Очевидно, его обращение также носит предварительный характер и подано в первую очередь с целью не пропустить 10-дневный срок. Адвокат Евгений Сергутов рассказал «Комсомолке», что намерен дополнить свою жалобу. Возможно, его претензии также будут касаться суда присяжных.

Дата апелляционного заседания еще не назначена. Вполне вероятно, что в этом году оно вообще не состоится.

Приговор будут обжаловать в недавно созданную судебную коллегию по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (Новосибирск). Если сторону защиты не устроит и это вердикт, адвокаты смогут подать кассационную жалобу в Верховный суд.

Евгений Кочергин со своим адвокатом Евгением Сергутовым на суде.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Ранее адвокаты рассказывали «Комсомолке», что назначенное парням наказание находится в пределах санкций, предусмотренных за разбой и убийство. Многие осужденные за аналогичные преступления получают по 22-23 года лишения свободы («потолок» - 25 лет). Следователи, которые вели это дело, сочли приговор мягким, но прокуратура не стала обжаловать решение суда.

Суд по делу об убийстве Михаила Седова.Видео: Иван Олексюк

Чтобы претендовать на условно-досрочное освобождение, осужденные должны будут отбыть не менее двух третей срока. Если приговор не изменится после обжалований, то Поспелов отсидит минимум 12 лет, Кочергин - 10 лет и 7 месяцев с небольшим. Им зачтут в срок время, проведенное в СИЗО. Пока приговор не пройдет стадию апелляции, осужденные останутся в изоляторе.

Напомним, Поспелова и Кочергина также обязали выплатить потерпевшим моральный ущерб матери Михаила Седова, его жене и двум малолетним детям. Общая сумма компенсации составляет 6 млн рублей, по 3 млн на каждого осужденного.

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