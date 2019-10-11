Приговор по делу об убийстве Михаила Седова будут обжаловать в новом суде

Адвокаты парней, признанных виновными в убийстве барнаульца Михаила Седова, будут обжаловать приговор. Напомним, 22-летним Михаилу Поспелову и Евгению Кочергину назначили соответственно 18 и 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор будут обжаловать в апелляционном порядке в недавно созданную судебную коллегию по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (Новосибирск), а не в Верховный суд. Это нововведение вступило в силу с 1 октября 2019 года. Если сторону защиты не устроит и вердикт апелляционной инстанции, они смогут подать кассационную жалобу в Верховный суд.

«Считаем приговор несправедливым»

Как сообщила «Комсомолке» адвокат Поспелова Елена Жмаева, назначенное ему наказание находится в пределах санкций, предусмотренных за преступления, в которых их обвиняли (разбой и убийство). «Но мы с приговором не согласны, считаем его несправедливым, и будет просить не уменьшения сроков, а оправдания», - заявила Жмаева. Мать Поспелова, Юлия Иванова, рассказала, что до сих пор находится в шоковом состоянии.

Михаил Поспелов.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Адвокат Кочергина Евгений Сергутов коротко прокомментировал, что обжаловать приговор намерен, но еще не получил судебного решения, и точно сформулировать свою позицию пока не может. После составления апелляционной жалобы (на это дается 10 дней) он пообещал озвучить, что конкретно защиту не устраивает в приговоре.

Соломоново решение

В адвокатской среде приговор уже назвали «соломоновым решением» (так называют праведное, мудрое или мягкое наказание). Многие осужденные за аналогичные преступления получают по 22-23 года лишения свободы («потолок» - 25 лет).

Следователи, которые вели это дело, также считают приговор мягким. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел возраст подсудимых, отсутствие судимостей, здоровье их самих и родных, положительные характеристики с мест учебы, работы, военной службы (служил и работал только Поспелов).

Также учли общественно-полезную деятельность Поспелова и его участие в воспитании сестер, активное способствование раскрытию преступления и изобличение второго участника.

Евгений Кочергин.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Кочергину зачли частичное признание вины, активное способствование раскрытию преступления и изобличение второго участника.

Явки с повинной не признали в качестве смягчающего обстоятельств, так как обвиняемые дали их после задержания, без участия адвокатов и на суде от нее отказались. Признание посчитали способствованием раскрытию преступления. Отягчающих обстоятельств суд не нашел.

«Хороший» сиделец и «плохой»

Интересно, что в СИЗО Поспелова характеризуют отрицательно, а Кочергина - положительно. Этот факт, а также то, что именно Михаил перерезал горло Седову, повлияло на то, что он получил на два года больше.

Чтобы претендовать на условно-досрочное освобождение, осужденные должны будут отбыть не менее 2/3 срока. Если приговор не изменится после обжалований, то Поспелов отсидит минимум 12 лет, Кочергин - 10 лет и 7 месяцев с небольшим. Им зачтут в срок время, проведенное в СИЗО - примерно по году каждому.

Поспелову и Кочергину придется выплатить потерпевшим моральный ущерб матери Михаила Седова, его жене и двум малолетним детям. Общая сумма компенсации составляет 6 млн рублей, по 3 млн на каждого осужденного.

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