В Барнауле вынесли приговор убийцам Михаила Седова

СЕГОДНЯ 07:07 2019-10-10T07:27:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Судья Алтайского краевого суда Алексей Сыровежкин вынес приговор обвиняемым в убийстве барнаульца Михаила Седова. Напомним, мужчину похитили и жестоко убили в октябре прошлого года. По версии следствия, двое молодых людей - Михаил Поспелов и Евгений Кочергин - хотели угнать автомобиль Седова, чтобы потом перепродать. Парни подкараулили его в гаражном кооперативе, ударили по голове и запихнули в багажник, а потом, когда началась шумиха, жестоко убили, выбросив тело в лесу.

Оглашение приговора состоялось в четверг, 10 октября. На чтении присутствовали журналисты. Кочергин прятал лицо от камер, Поспелов смотрел прямо и гордо. Ранее им вынесли вердикт присяжные заседатели - они посчитали, что вина парней доказана.

Погибший Михаил Седов. Фото: предоставлено Викторией Переясловской

В итоге суд вынес обвиняемым суровые сроки: 18 лет в колонии строгого режима Михаилу Поспелову и 16 лет в колонии строгого режима Евгению Кочергину. Максимально им грозило по 20 лет за убийство и по 15 лет за разбой - путем частичного сложения наказаний за оба преступления могли дать не менее 25 лет лишения свободы. Но поскольку оба обвиняемых молоды, ранее не судимы, положительно характеризовались, то суд не мог вынести им максимальный срок.

У подсудимых есть 10 дней на обжалование приговора, равно как и у представителей стороны потерпевшего.

Читайте подробности вынесения приговора на сайте «Комсомолки» сегодня.

Читайте также:

Жизнь до. Обвиняемый в убийстве Михаила Седова был образцовым солдатом и мечтал стать летчиком

Мать Михаила Поспелова считает, что из ее сына выбили признательные показания (подробнее)

«Дело темное». Адвокат рассказал жуткие подробности убийства Михаила Седова

Защитник обвиняемого Евгения Кочергина поведал его версию событий (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU