А их тоже убьют - они ведь убили папу?! Суд вынес приговор по делу Михаила Седова

В Барнауле состоялось оглашение приговора по делу об убийстве Михаила Седова. Год назад 38-летнего мужчину похитили, а потом жестоко с ним расправились двое парней, которым было чуть больше 20 лет – Евгений Кочергин и Михаил Поспелов. Судя по всему, парни хотели «поднять» денег на перепродаже украденного у Седова автомобиля.

34 года на двоих

Кочергин и Поспелов подкараулили Седова в гаражном кооперативе, избили монтажкой, запихнули в багажник его же «Требеки» и увезли в лес, где хладнокровно добили. Когда судья монотонно зачитывал описание травм, которые были нанесены Седову, мать погибшего и жена разрыдались. Родители Кочергина молча опустили головы, будто стыдясь за поступок сына. Они, кстати, покинули зал еще до момента, когда судья закончил зачитывать решение. Мать Поспелова, офицер полиции в декрете, осталась в зале судебного заседния до самого конца – у нее на лице, как и на лице ее подсудимого сына, сложно было прочитать хоть какие-то эмоции.

Обвиняемый Михаил Поспелов.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В четверг, 10 октября, Алтайский краевой суд вынес приговор обвиняемым по двум статьям – п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Поспелову дали 18 лет (он добивал Седова и был главным в группе), а Кочергину, как соучастнику – 16 лет в колонии строгого режима. Как сообщил краевой Следком, также их обязали выплатить компенсацию морального и физического вреда – матери погибшего, жене и двум детям – каждому по 1,5 млн рублей.

Мать Михаила Седова.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Скорее всего, их отправят отбывать наказание в колонию №10 в Рубцовске. Это единственная колония строгого режима для «первоходов» в крае.

«Я знаю, как вернуть папу»

С момента смерти Михаила Седова прошел год. Для семьи это был удар, от которого они до сих пор не оправились – Вика, жена Седова – похудела на 10 килограмм. После суда она извинилась перед журналистами, отказавшись от комментариев, побоялась сказать лишнее – вдруг этим сумеют воспользоваться осужденные.

Мы встретились с ней уже у самого выхода из суда, спросил, как чувствуют себя дети – у них остались мальчик и девочка.

- Сын установил на заставку телефона фото отца с надписью «Вечная память» - недавно заметила, - делится Вика. - Дочка, хоть и четыре года, все понимает. Спрашивает, а их (Поспелова и Кочергина) тоже убьют? Они ведь убили папу. Говорю, что нет, им будет другое наказание, по закону. Недавно поехали в торговый центр. Маша увидела такой же, как у Миши, автомобиль. Побежала, кричит, папа-папа… На Новый год она попросила у деда Мороза, чтобы мама стала меньше плакать.

Виктория Седова.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Вика говорит это все спокойным голосом, как будто в их жизни не произошло этих страшных событий… Мама убитого Михаила, которая стояла рядом, снова расплакалась, а Вика продолжает рассказывать:

- Недавно дочка увидела рекламу – там часы отматывают время вспять. Бежит ко мне и говорит, я знаю, что нужно сделать, чтобы вернуть папу – нам нужны такие часы! Я стараюсь держаться, сейчас уже легче. Сын после этого сильно повзрослел, поддерживает меня. Я не буду настаивать на ужесточении наказания, в этом нет смысла, ни один приговор не вернет мне мужа, а детям – отца.

Приговор Поспелову и Кочергину еще не вступил в законную силу, у них есть десять дней, чтобы его обжаловать.

Чтобы претендовать на условно-досрочное освобождение, сужденные должны будут отбыть не менее 2/3 срока. Если приговор не изменится после обжалований, то Поспелов отсидит минимум 12 лет, Кочергин - 10 лет и 7 месяцев с небольшим.

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