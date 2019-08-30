«Дело темное». Адвокат рассказал жуткие подробности убийства Михаила Седова

24 сентября состоится очередное заседание по делу об убийстве барнаульца Михаила Седова. Присяжные уже вынесли вердикт о виновности обоих подозреваемых - Михаила Поспелова и Евгения Кочергина, но у общественности осталась масса вопросов. Ранее мать обвиняемого Михаила Поспелова уже рассказывала «Комсомолке» свою версию событий. А вот Евгений Сергутов, адвокат второго фигуранта дела Евгения Кочергина, поведал совершенно другую историю.

Скромный студент и участник группировки

По словам адвоката, Евгений Кочергин – тихий, скромный парень. Среди сверстников он ничем не выделялся: после школы поступил в АГАУ, где хорошо учился и получал профессию, связанную с природообустройством. «Днем учился, вечером домой», – охарактеризовал жизнь Евгения защитник.

Судя по снимкам, оставшимся на страничке Евгения «ВКонтакте», у него была любимая девушка. Интересно, что последние фото с ней он сделал на фоне Алтайского краевого суда за пять дней до убийства Михаила Седова.

С Михаилом Поспеловым парень учился в одном классе. Как он пояснял следствию, в школе они дружили, а затем год не общались, пока Поспелов был в армии. Когда он отслужил, парни встретились, и между ними состоялся неприятный разговор.

Евгений Кочергин с девушкой. Фото: страница Евгения «ВКонтакте»

– Поспелов рассказал мне про группировку, в которой сам, по его словам, состоял. Это была непубличная идеологическая организация, действовавшая на территории Барнаула, суть которой сводилось к бесцельному избиению людей. Поспелов рассказывал об этом с гордостью, – утверждал на допросе следователя Евгений.

По словам Кочергина, Поспелов пригласил его вступить в эту организацию. Когда Евгений отказался, они поругались и прекратили общение. После того, как Поспелов женился, Евгению показалось, что тот перестал иметь отношение к этой организации, «остепенился», стал вести нормальный образ жизни – и общение возобновилось. В этом его показания расходятся с показаниями Поспелова и его матери: они утверждают, что парни практически не общались. Также, вопреки заявлениям матери Поспелова, отец Евгения Кочергина никак не связан с работой в полиции.

Действовал не по своей воле

Показания Кочергина о возможном отношении Поспелова к преступной группировке подтвердила на следствии и теперь уже бывшая жена Михаила – девушка развелась с ним практически сразу после ареста.

Согласно показаниям бывшей жены Поспелова, ей было известно, что до армии он входил в группировку, которая занималась избиениями людей. По ее словам, Михаил рассказывал, что участники банды просто «полагали, что люди живут не так, как нужно». Девушка также рассказала следствию, что муж показывал ей видеозапись на своем смартфоне с дракой, в которой сам участвовал.

Михаил Поспелов. Фото предоставлено Юлией Ивановой

На допросе у следователя экс-супруга Поспелова охарактеризовала его как далеко не самого приятного человека. «Скрытный, двуличный, самолюбивый, агрессивный по отношению к людям, запросто мог кого-то словесно оскорбить», – перечисляла девушка.

Как удалось выяснить в ходе следствия, жена Михаила была в курсе, что он замышляет что-то «вроде кражи колес». Следователи изъяли у Поспелова телефон, где нашли переписку, в которой жена спрашивает его: «Ты в среду будешь свой исполнять план? Вы сегодня мутите?»

Накануне убийства Поспелов предупредил супругу, что к ним «в гости придет Женя и, возможно, останется ночевать». «Только самого Женю об этом оповестить, видимо, забыли. Кочергин узнал о том, что его зовут в гости, уже к вечеру. Заранее о встрече они не договаривались», – говорит адвокат Евгений Сергутов.

По версии Кочергина, он стал невольным участником событий 2 октября 2018 года. Приглашение в гости не вызвало у Кочергина подозрений: такие встречи редко, но случались. Уже в своей квартире Поспелов попросил у Евгения телефон под предлогом позвонить и вышел с ним в подъезд.

– На лестничной площадке Поспелов достал складной нож с красной рукояткой, стал угрожать и требовать выполнять его дальнейшие указания, – рассказал следователю Кочергин.

Евгений Кочергин. Фото: страница Евгения «ВКонтакте»

«Я имитировал удары»

По приказу Поспелова, утверждает Евгений, он сел к нему в машину, на которой они оба и приехали в гаражный копператив на ул. Малахова, 107. Поспелов осмотрелся, достал из-под сидения две монтажки, перчатки, и выдал одну пару и орудие Кочергину.

– Поспелов подошел к Седову, нанес один удар, тот упал. Я стоял в стороне. Поспелов крикнул: «Подключайся, а то сейчас сам рядом ляжешь». Чтобы у него не возникало вопросов, я присоединился и имитировал удары, – рассказал на следствии Кочергин.

Затем парни запихали Седова в багажник его же авто. Поспелов сел за руль своей Toyota Corolla, а Кочергину приказал следовать за ним на Subaru Tribeca, принадлежавшей потерпевшему.

Свидетели избиения Седова по факту не видели, кто кого бил. В 22 часа они наблюдали события с расстояния 150 метров и порядка 500 метров при отсутствии уличного освещения. «При этом один из свидетелей даже указал диаметр лома, которым наносились удары», - отметил адвокат. Больше очевидцев не было.

ГСК на Малахова. Фото: vesti22.tv

– Когда мы приехали к озеру в лес, Поспелов вылез из машины и сказал доставать Седова. Открыв багажник, я увидел, что Седов был в сознании и что-то тихо говорил. Поспелов потянул его за куртку, и тот вывалился из машины, – говорит Евгений Кочергин.

Вдвоем они утащили Михаила Седова вниз по склону, после чего «Поспелов сказал, что дальше разберется сам», следует из показаний Кочергина. Евгений вернулся к машине и дальнейшие действия, по его словам, наблюдал со стороны.

– Поспелов взял монтажку и подошел к Седову. Я слышал звуки голосов: видимо, они разговаривали. Затем послышались глухие удары – примерно 10 раз. После этого Поспелов вернулся к машине, бросил монтажку, взял нож с красной рукоятью (тот самый, которым угрожал до этого Кочергину, – прим. ред.), раскрыл его и ушел в сторону Седова. Послышались стоны. Затем я увидел несколько размашистых движений Поспелова, и после этого уже ничего не слышал, – поведал следствию подробности убийства Евгений.

После этого парни уехали в сторону ул. Ковыльной, где бросили Subaru Седова. Ключи, по словам Евгения, от машины забрал Поспелов. Затем они вернулись домой к Михаилу. Кочергин остался у него ночевать, как и планировал Поспелов.

Машина убитого Михаила Седова.Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Почему Кочергин не сбежал?

– Мое личное убеждение: доказательств виновности Кочергина недостаточно. Ни накануне убийства, ни после между ними не было никакой переписки: только короткие звонки по несколько секунд. За это время нереально обговорить план убийства. А вот переписка Поспелова с матерью и женой в мессенджерах выявлена. Поэтому довод о том, что парни могли почистить сообщения, я считаю несостоятельным: смысл удалять один чат, а другие оставлять? – говорит адвокат Евгений Сергутов.

Представитель прокуратуры на суде посчитала, что у Кочергина было как минимум две возможности сбежать: во время избиения Седова у гаража и по дороге в лес, когда он был за рулем Subaru.

– Куда бежать-то? Его бы Поспелов нашел и точно так же с ним расправился. Кочергин был единственным свидетелем происшествия. Ехать в полицию с человеком в багажнике? И объяснять, откуда у тебя эта машина? Крайне сложно рационально мыслить, когда тебе угрожают и на твоих глазах убивают человека. Что бы вы сделали на его месте? – рассуждает адвокат.

Также, по мнению обвинителя, Кочергин мог ударить монтажкой Поспелова, обезвредив его. «И потом за него сидеть?», – резонно заметил защитник.

Осмотр места убийства Михаила Седова.Видео: СУ СК

За время следствия Поспелов менял свои показания несколько раз. Среди его версий событий был даже рассказ о том, что его самого похищали. Евгений своих слов не менял – один раз он дал показания оперативникам перед задержанием, затем один раз его допрашивали в качестве обвиняемого. В суде он полностью подтвердил свои показания.

– Следствие не опровергло показания Кочергина, хотя должно было, если считает его виновным, – отметил Евгений Сергутов.

Слабый мотив

Вопросов в этом деле больше, чем ответов, ведь не нашлось ни одного очевидца совершенного преступления. Все сводится к мотиву. Хищение авто, по мнению адвоката, объективно слабая причина для убийства в этом конкретном случае. «Был бы мотив железобетонный, ни у кого бы сомнений не было», – считает Евгений Сергутов.

Евгений Кочергин. Фото: страница Евгения «ВКонтакте»

Недоверие защиты вызывают следующие моменты:

1. Ехать в поисках дорогого авто в не самый лучший район города – глупость, брать первую попавшуюся машину – тоже. «Даже у соседей Седова по гаражу авто ликвиднее были», – отметил адвокат.

2. Кочергин и Поспелов, судя по записям с камер видеонаблюдения, находились в ГСК ровно пять минут. «За это время им нужно было найти авто, удостовериться, что нет людей, избить Седова, закинуть в багажник и уехать. Не слишком ли молниеносно для автоворов?», – задается вопросом Сергутов.

3. Subaru Tribeca Седова оценили в 615 тыс. рублей. «После угона машины ее цена значительно падает, а со следами крови ее тысяч за 30 в лучшем случае забрали бы. Да и машина редкая, что осложняет ситуацию», – говорит защитник.

4. Зачем было угонять авто с целью хищения, а потом бросать? «Машина была исправна, это мы выяснили в суде. Авто спокойно доехало до Ковыльной. А оперативники не могли его завести по причине отсутствия в дубликате «противоугонного чипа» – это пояснил специалист, допрошенный на следствии», – уверен адвокат.

Машина убитого Михаила Седова.Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

По мнению Евгения Сергутова, машина нужна была Поспелову исключительно для того, чтобы скрыть следы преступления. В свое авто он по понятным причинам не стал грузить раненого Седова.

В ходе следствия между Поспеловым и Кочергиным провели две очные ставки. Михаил отказался от дачи показаний.

Может сесть не за свое

– Если бы Поспелов подтвердил те единственные показания Кочергина, все могло быть иначе. Доказательства вины Михаила очевидны и закреплены в уголовном деле, – считает защитник.

В версию с ноутбуком, озвученную Поспеловым и его матерью, Евгений Сергутов комментировать не стал, но сообщил, что изначально у Поспелова был другой ее вариант, в котором фигурировал Кочергин.

– Есть переписка Поспелова с матерью от 7 октября, где они обсуждают, как Михаил с Евгением якобы оба ремонтировали у нее компьютер. Затем 8 октября Поспелов вызвал на встречу Кочергина, где озвучил ему эту версию и вынуждал его подтвердить. Тем не менее, Евгений не стал этого делать. Он рассказал все, как есть, сразу же после того, как Поспелова задержали и он почувствовал себя в безопасности, – подчеркнул адвокат.

Евгений Кочергин. Фото: страница Евгения «ВКонтакте»

Все упоминания о Кочергине в уголовном деле сводятся лишь к переписке Поспелова с его родственниками. «На монтажке, которая была у Кочергина в тот вечер, каких либо следов потерпевшего не обнаружено», – говорит Евгений Сергутов.

Также защитник обращает внимание на то, что Кочергин не пытался обеспечить себе алиби и не искал снисхождения у присяжных, он просил лишь разобраться в этой сложной ситуации и «вынести справедливое решение».

Адвокат отметил, что пока еще не встречал в своей практике случая, чтобы суд вынес оправдательный приговор на обвинительный вердикт присяжных: «У нас многие люди сидят не за свое. Если суд все же признает Евгения виновным, то он достойно примет назначенное наказание, раз судьи факта решили так. Ясно одно: дело темное».

Погибший Михаил Седов. Фото предоставлено Викторией Переясловской

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