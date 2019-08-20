Присяжные признали обвиняемых в убийстве Михаила Седова виновными

В понедельник, 19 августа, в Алтайском краевом суде завершились прения сторон по делу об убийстве барнаульца Михаила Седова. Присяжные заседатели признали обвиняемых виновными.

Это решение коллегия вынесла единогласно. Перед тем, как принять его, судья дал присяжным на рассмотрение семь вопросов, на которые они должны были дать ответ. Ни в одном из них разногласий не возникло. Таким образом, все восемь основных присяжных признали Михаила Поспелова и Евгения Кочергина виновными в убийстве 38-летнего Михаила Седова.

Евгений Кочергин

По словам тех, кто был в зале суда, обвиняемый Поспелов сильно удивился такому вердикту. Молодой человек до последнего не верил, что его признают виновным. А вот Кочергин, судя по всему, на другой исход уже и не рассчитывал. Ранее он фактически признался, что был на месте преступления. Не ясна была лишь его роль. К слову, именно обвиняемые настояли на том, чтобы их дело рассматривалось с участием присяжных. В случае оправдания они могли бы отправиться домой прямо из зала суда. Теперь же им остается только ожидать решения судьи, который определит срок пребывания в заключении.

Между тем, по совокупности инкриминируемых статей обвиняемым грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Решение судьи будет озвучено позже.

Михаил Поспелов

Напомним, 38-летний житель Барнаула Михаил Седов был похищен 2 октября 2018 года с территории гаражного кооператива на улице Малахова, 107. В тот день он вместе с мамой вернулся с дачи. Сначала завез ее домой, а затем отправился в гараж. Там-то он и столкнулся с преступниками. Двое парней избили его монтажками, затем погрузили в его же автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Спустя несколько дней в лесополосе недалеко от озера Пионерское было обнаружено тело Михаила Седова. Его автомобиль преступники бросили в районе поселка Власиха. 26 октября стало известно о задержании подозреваемых, на тот момент 21-летних Михаила Поспелова и Евгения Кочергина.

Как стало известно на суде, следователи во время обыска нашли на работе Поспелова монтажки со следами крови Седова, а в его автомобиле нож.

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