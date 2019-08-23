2019-08-23T12:53:51+03:00
Общество

Жизнь до. Обвиняемый в убийстве Михаила Седова был образцовым солдатом и мечтал стать летчиком

Мать Михаила Поспелова считает, что из ее сына выбили признательные показания
Анастасия Корягина
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Михаил Поспелов. Фото предоставлено Юлией ИвановойМихаил Поспелов. Фото предоставлено Юлией Ивановой
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Судебное разбирательство о жестоком убийстве отца двух детей, барнаульца Михаила Седова близится к концу: присяжные уже вынесли свой вердикт. Судьи факта посчитали Михаила Поспелова и Евгения Кочергина виновными. Парням грозит длительное лишение свободы. Мать Михаила Поспелова рассказала «Комсомолке», каким был Михаил в детстве и юности, как жил до того, как случилось убийство, что с ним происходит в СИЗО, и почему она считает его невиновным.

«Хотел стать летчиком»

Юлия Иванова - офицер полиции в декрете, а в прошлом фельдшер-реаниматолог. Михаила она воспитывала одна – с его отцом они развелись, и отношения не поддерживают.

- Он был очень добрым мальчиком с детства. Таскал домой бездомных котят и щенков. Особенно он собак любит - у нас их две. Миша вообще очень спокойный по характеру. В подростковом возрасте он занимался авиамоделированием, состоял в военно-спортивном клубе «Сибирские медведи». Хотел стать летчиком, - рассказывает женщина.

После 9 класса Михаил поступил в летное, но не закончил: через 1,5 года его отчислили по состоянию здоровья из-за внутричерепного давления. Пришлось вернуться в обычную школу. Параллельно Михаил окончил курсы вождения в ДОСААФ. Выпускной парень отгулять не успел: его забрали в армию. Там он служил водителем грузовика: сначала в Самаре, а потом на границе с Украиной.

Вернувшись домой, Михаил попытался устроиться в полицию, но не прошел медкомиссию. Тогда он поступил в транспортный техникум и получил специальности автосварщика и автомеханика. Учебу оплачивал сам, работая в такси «Максим».

В 2017 году Михаил женился на студентке АлтГУ. Родители подарили молодоженам квартиру и машину. Парень устроился на работу ассенизатором, его супруга подрабатывала официантом.

Михаил Поспелов. Фото предоставлено Юлией Ивановой

Михаил Поспелов. Фото предоставлено Юлией Ивановой

- У него средний доход был 40 тыс. рублей. Кредитов не было, ипотеки тоже. Какой мотив, скажите, у него был на то, чтобы совершить разбой? Похищенный автомобиль (Subaru Tribeca, - прим. ред.) оценили в 615 тысяч рублей – не так уж и много, чтобы «мараться». Да и машина эта редкая, разве такие воруют? Как ее потом продать? - сомневается мать.

Все характеристики на Михаила по местам учебы, службы в армии и работы идеальные. «Отзывчивый, спокойный, тактичный, приветливый, вежливый, улыбчивый, надежный, не агрессивный», - пишут о нем работодатели и соседи. Дома у Юлии лежат благодарности с места службы сына, от центра детского развития «Солнышко», которому он оказывал благотворительную помощь.

В 2016-2017 годах Юлия и ее муж усыновили из роддома двух новорожденных девочек-отказников. Сейчас им два и три года. Одна девочка с диагнозом ДЦП. Без помощи Михаила, говорит Юлия, стало сложно. Парень привозил одной из сестер спецпитание во время обеденного перерыва, а другую по вечерам забирал из детского сада.

- Он специально перевелся работать поближе к дому, чтобы помогать мне. Сестры его очень любят, - рассказывает женщина.

Неоспоримым доказательством невиновности Михаила для матери является тот факт, что парень не переносит вида крови. «С нашатырем всегда анализы сдавать ходили», - утверждает Юлия.

Благодарность Михаилу Поспелову. Документ предоставлен Юлией Ивановой

Благодарность Михаилу Поспелову. Документ предоставлен Юлией Ивановой

«В день убийства не было ничего необычного»

События 2 октября, когда произошло убийство Михаила Седова, Юлии за время следствия пришлось восстанавливать практически поминутно.

- В обед я позвонила сыну и попросила заехать ко мне вечером, чтобы он отремонтировал мне ноутбук – я на тот момент училась в вузе. Миша закончил работу около 19 часов и приехал ко мне на своей темно-зеленой Toyota Corolla. Он забыл выключить фары, и пока он разбирался с ноутбуком, аккумулятор в автомобиле сел. Пришлось его прикуривать, из-за этого Миша задержался у меня дольше обычного.

После визита к матери Михаил должен был забрать с работы жену. Из-за задержки, рассказывает Юлия, он решил сначала съездить за супругой, а затем вернуться, чтобы починить ноутбук. Приблизительно в 20 часов парень выехал из поселка Октябрьский и направился в сторону ТРЦ «Огни».

- Из поселка он выехал на Трактовую, затем двигался по Павловскому тракту, Попова и Антона Петрова. Ни в какие гаражи он заехать не мог. В 22.10 Михаил вернулся. Я как раз детей спать укладывала. В 23.30 он выехал домой. В 23.45 камера видеонаблюдения засекла его машину в районе Пивзавода.

Фрагмент характеристики на Михаила Поспелова из военной части. Документ предоставлен Юлией Ивановой

Фрагмент характеристики на Михаила Поспелова из военной части. Документ предоставлен Юлией Ивановой

Как узнала из данных следствия Юлия, погибший Михаил Седов в 22 часа был еще жив – он разговаривал по телефону. Убийство произошло в 23-м часу.

- Через час после того, как сын уехал, я ему перезвонила. Они с женой собирались спать. Во время разговора голос у него был спокойный, как всегда. Ничего необычного в его поведении в этот день я не заметила.

3 октября Михаил Поспелов приехал к матери с утра и рассказал, что по пути в районе улицы Ковыльной видел Subaru Tribeca (автомобиль убитого – прим. ред). По его словам, рядом с машиной голосовал мужчина азиатской внешности с усами.

- Сын остановился, чтобы узнать, в чем дело, и мужчина сказал ему: «Прикури, я тебе тысячу дам». Миша попытался помочь, но у него ничего не получилось.

На обратном пути от родительского дома Михаила Поспелова остановила полиция. На улице было много сотрудников, рассказывает Юлия. Михаил сказал им, что прикуривал найденный автомобиль.

С этого дня он стал свидетелем по делу. Поспелова почти каждый день вызывали в отдел полиции. Именно он помог полиции в составлении ориентировки.

Ориентировка на подозреваемого, составленная с помощью Михаила Поспелова. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Ориентировка на подозреваемого, составленная с помощью Михаила Поспелова.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

«Его психологически прессовали на допросах»

22 октября во время очередного допроса Поспелова задержали как подозреваемого. Перед этим он написал маме сообщение, что его «прессуют». В частности, по словам женщины, его пристегивали к батарее, не давали пить, ходить в туалет, материли.

«Ночью меня вызвал следователь и объяснил, что сына задерживают на 48 часов до выяснения обстоятельств», - рассказала Юлия.

Во время следствия Михаила проверяли на полиграфе. «Прибор показал, что он говорит правду, что не убивал Седова», - говорит мать. Второго обвиняемого, Евгения Кочергина, взяли под стражу 26 октября.

- Они вместе учились до 9 класса, но друзьями не были. После школы они вообще не общались. Жена Миши сказала, что видела его два или три раза на улице в районе сельхозуниверситета, где тот учился. Сын здоровался с ним, да и все.

Жену Михаила также задерживали по подозрению в похищении и убийстве Седова. Ее предположительно считали организатором преступления. Копия протокола ее задержания есть в распоряжении редакции.

- Ее приводили к сыну в СИЗО в наручниках зареванную. Говорили, что посадят, если он не сознается. Через день моего мужа, отчима Михаила, задержали по подозрению в распространении наркотиков. У нас дома обыск проводили. Мише говорили, что и отчима посадят. Под таким прессингом он и написал явку с повинной.

Выдержка из протокола задержания жены Михаила Поспелова. Документ предоставлен Юлией Ивановой

Выдержка из протокола задержания жены Михаила Поспелова. Документ предоставлен Юлией Ивановой

Юлия Иванова также рассказала, что во время избрания меры пресечения для Михаила к ней в коридоре суда подошли полицейские и попросили убедить сына сознаться в совершении преступления.

- У них было указание: найти убийцу в течение 10 дней. А так как больше никого не нашли, решили посадить моего сына. За его явку мне обещали посадить его в Новоалтайске, и свидания давать в неограниченном количестве.

С родителями второго обвиняемого Юлия общается только в суде:

- Кочергины тоже считают, что их сын не виновен. Отец у него работает экспертом в МВД. В соцсетях пишут, что нас надо уволить с работы. Не понимаю, за что. Пока у меня нет проблем, в декретном отпуске меня уволить не могут. Но не знаю, что будет, когда я выйду в ноябре 2019 года. Возможно, заставят написать заявление по-собственному.

Михаил Поспелов. Фото: скриншот видео телеканала "Толк"

Михаил Поспелов. Фото: скриншот видео телеканала "Толк"

«Сыну угрожали изнасилованием»

По словам Юлии, из Михаила и в СИЗО «выбивали показания». Он писал жалобы на условия его содержания президенту РФ и Уполномоченному по правам человека в Алтайском крае.

- Его посадили в камеру, где не было воды, не работал туалет, на стенах была плесень и обсыпалась штукатурка. После моей жалобы камеру сменили. За все время мне дали только два свидания с ним. Сын жестами показывал мне, что его бьют. Когда его увозили из суда во время очередного заседания на медобследование, то выяснилось, что у него на теле есть синяки.

По словам Юлии, Михаила били другие заключенные, чтобы тот дал показания против себя, и угрожали ему сексуальным насилием. Также, говорит женщина, сотрудники СИЗО сообщили ее сыну, что «он попадет в список процента смертности заключенных», если не прекратит жаловаться на их незаконные действия. Все это она изложила в своих обращениях президенту и омбудсмену.

Фрагмент обращения Юлии Ивановой к Уполномоченному по правам человека в Алтайском крае. Документ предоставлен Юлией Ивановой

Фрагмент обращения Юлии Ивановой к Уполномоченному по правам человека в Алтайском крае. Документ предоставлен Юлией Ивановой

В УФСИН по Алтайскому краю сообщили, что за весь период содержания Михаила Поспелова в СИЗО давления со стороны сотрудников и заключенных на него не оказывалось, а состояние камер в изоляторе соответствует требованиям законодательства. Нарушений в действиях оперуполномоченных СИЗО не нашли.

После вердикта присяжных в краевом СКР прокомментировали ход следствия и рассказали, что в машине Поспелова отсутствовала обшивка на потолке, а внутри нашли кровь Седова. Но адвокат Елена Жмаева опровергает этот факт.

- По данным экспертизы, на обшивке машины обнаружили только эпителий, но ДНК не выделили. Также исследовали лом и монтажку с работы Михаила: на ломе ничего не нашли, а на монтажке обнаружили кровь Седова, но следов Поспелова на ней нет. Прокурор на суде говорил, что мол, смыли они кровь с лома и свои следы тоже. Но где логика? И почему, если предположить, что Поспелов – убийца, он просто не выбросил эти инструменты? За 20 дней у него была куча возможностей это сделать.

Погибший Михаил Седов. Фото предоставлено Викторией Переясловской

Погибший Михаил Седов. Фото предоставлено Викторией Переясловской

Мать Михаила Поспелова переживает по поводу того, что присяжных заседателей полностью не ознакомили с делом, а исследование доказательств будет проводиться уже после их вердикта. При этом адвокаты семьи настроены оптимистично и говорят, что юридически у судьи есть право пойти вразрез с решением присяжных и вынести оправдательный приговор.

«За что меня посадили - за помощь на дороге?», - передает Юлия слова сына. - Он устал. Жалуется на постоянные головные боли и сырость. Миша постоянно вспоминает домашний уют, спрашивает, как растут его сестры.

Если Михаила освободят, то первым делом он ляжет в больницу, потому что за время заключения потерял много здоровья. Его жена потребовала развод после всего случившегося. «Миша сказал мне, что она не может его простить за все, что с ней произошло и сейчас происходит», - говорит мать.

Юлия Иванова пока еще ждет ответа на свои обращения. Их перенаправили в СКР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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