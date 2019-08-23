Жизнь до. Обвиняемый в убийстве Михаила Седова был образцовым солдатом и мечтал стать летчиком

Судебное разбирательство о жестоком убийстве отца двух детей, барнаульца Михаила Седова близится к концу: присяжные уже вынесли свой вердикт. Судьи факта посчитали Михаила Поспелова и Евгения Кочергина виновными. Парням грозит длительное лишение свободы. Мать Михаила Поспелова рассказала «Комсомолке», каким был Михаил в детстве и юности, как жил до того, как случилось убийство, что с ним происходит в СИЗО, и почему она считает его невиновным.

«Хотел стать летчиком»

Юлия Иванова - офицер полиции в декрете, а в прошлом фельдшер-реаниматолог. Михаила она воспитывала одна – с его отцом они развелись, и отношения не поддерживают.

- Он был очень добрым мальчиком с детства. Таскал домой бездомных котят и щенков. Особенно он собак любит - у нас их две. Миша вообще очень спокойный по характеру. В подростковом возрасте он занимался авиамоделированием, состоял в военно-спортивном клубе «Сибирские медведи». Хотел стать летчиком, - рассказывает женщина.

После 9 класса Михаил поступил в летное, но не закончил: через 1,5 года его отчислили по состоянию здоровья из-за внутричерепного давления. Пришлось вернуться в обычную школу. Параллельно Михаил окончил курсы вождения в ДОСААФ. Выпускной парень отгулять не успел: его забрали в армию. Там он служил водителем грузовика: сначала в Самаре, а потом на границе с Украиной.

Вернувшись домой, Михаил попытался устроиться в полицию, но не прошел медкомиссию. Тогда он поступил в транспортный техникум и получил специальности автосварщика и автомеханика. Учебу оплачивал сам, работая в такси «Максим».

В 2017 году Михаил женился на студентке АлтГУ. Родители подарили молодоженам квартиру и машину. Парень устроился на работу ассенизатором, его супруга подрабатывала официантом.

Михаил Поспелов. Фото предоставлено Юлией Ивановой

- У него средний доход был 40 тыс. рублей. Кредитов не было, ипотеки тоже. Какой мотив, скажите, у него был на то, чтобы совершить разбой? Похищенный автомобиль (Subaru Tribeca, - прим. ред.) оценили в 615 тысяч рублей – не так уж и много, чтобы «мараться». Да и машина эта редкая, разве такие воруют? Как ее потом продать? - сомневается мать.

Все характеристики на Михаила по местам учебы, службы в армии и работы идеальные. «Отзывчивый, спокойный, тактичный, приветливый, вежливый, улыбчивый, надежный, не агрессивный», - пишут о нем работодатели и соседи. Дома у Юлии лежат благодарности с места службы сына, от центра детского развития «Солнышко», которому он оказывал благотворительную помощь.

В 2016-2017 годах Юлия и ее муж усыновили из роддома двух новорожденных девочек-отказников. Сейчас им два и три года. Одна девочка с диагнозом ДЦП. Без помощи Михаила, говорит Юлия, стало сложно. Парень привозил одной из сестер спецпитание во время обеденного перерыва, а другую по вечерам забирал из детского сада.

- Он специально перевелся работать поближе к дому, чтобы помогать мне. Сестры его очень любят, - рассказывает женщина.

Неоспоримым доказательством невиновности Михаила для матери является тот факт, что парень не переносит вида крови. «С нашатырем всегда анализы сдавать ходили», - утверждает Юлия.

Благодарность Михаилу Поспелову. Документ предоставлен Юлией Ивановой

«В день убийства не было ничего необычного»

События 2 октября, когда произошло убийство Михаила Седова, Юлии за время следствия пришлось восстанавливать практически поминутно.

- В обед я позвонила сыну и попросила заехать ко мне вечером, чтобы он отремонтировал мне ноутбук – я на тот момент училась в вузе. Миша закончил работу около 19 часов и приехал ко мне на своей темно-зеленой Toyota Corolla. Он забыл выключить фары, и пока он разбирался с ноутбуком, аккумулятор в автомобиле сел. Пришлось его прикуривать, из-за этого Миша задержался у меня дольше обычного.

После визита к матери Михаил должен был забрать с работы жену. Из-за задержки, рассказывает Юлия, он решил сначала съездить за супругой, а затем вернуться, чтобы починить ноутбук. Приблизительно в 20 часов парень выехал из поселка Октябрьский и направился в сторону ТРЦ «Огни».

- Из поселка он выехал на Трактовую, затем двигался по Павловскому тракту, Попова и Антона Петрова. Ни в какие гаражи он заехать не мог. В 22.10 Михаил вернулся. Я как раз детей спать укладывала. В 23.30 он выехал домой. В 23.45 камера видеонаблюдения засекла его машину в районе Пивзавода.

Фрагмент характеристики на Михаила Поспелова из военной части. Документ предоставлен Юлией Ивановой

Как узнала из данных следствия Юлия, погибший Михаил Седов в 22 часа был еще жив – он разговаривал по телефону. Убийство произошло в 23-м часу.

- Через час после того, как сын уехал, я ему перезвонила. Они с женой собирались спать. Во время разговора голос у него был спокойный, как всегда. Ничего необычного в его поведении в этот день я не заметила.

3 октября Михаил Поспелов приехал к матери с утра и рассказал, что по пути в районе улицы Ковыльной видел Subaru Tribeca (автомобиль убитого – прим. ред). По его словам, рядом с машиной голосовал мужчина азиатской внешности с усами.

- Сын остановился, чтобы узнать, в чем дело, и мужчина сказал ему: «Прикури, я тебе тысячу дам». Миша попытался помочь, но у него ничего не получилось.

На обратном пути от родительского дома Михаила Поспелова остановила полиция. На улице было много сотрудников, рассказывает Юлия. Михаил сказал им, что прикуривал найденный автомобиль.

С этого дня он стал свидетелем по делу. Поспелова почти каждый день вызывали в отдел полиции. Именно он помог полиции в составлении ориентировки.

Ориентировка на подозреваемого, составленная с помощью Михаила Поспелова.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

«Его психологически прессовали на допросах»

22 октября во время очередного допроса Поспелова задержали как подозреваемого. Перед этим он написал маме сообщение, что его «прессуют». В частности, по словам женщины, его пристегивали к батарее, не давали пить, ходить в туалет, материли.

«Ночью меня вызвал следователь и объяснил, что сына задерживают на 48 часов до выяснения обстоятельств», - рассказала Юлия.

Во время следствия Михаила проверяли на полиграфе. «Прибор показал, что он говорит правду, что не убивал Седова», - говорит мать. Второго обвиняемого, Евгения Кочергина, взяли под стражу 26 октября.

- Они вместе учились до 9 класса, но друзьями не были. После школы они вообще не общались. Жена Миши сказала, что видела его два или три раза на улице в районе сельхозуниверситета, где тот учился. Сын здоровался с ним, да и все.

Жену Михаила также задерживали по подозрению в похищении и убийстве Седова. Ее предположительно считали организатором преступления. Копия протокола ее задержания есть в распоряжении редакции.

- Ее приводили к сыну в СИЗО в наручниках зареванную. Говорили, что посадят, если он не сознается. Через день моего мужа, отчима Михаила, задержали по подозрению в распространении наркотиков. У нас дома обыск проводили. Мише говорили, что и отчима посадят. Под таким прессингом он и написал явку с повинной.

Выдержка из протокола задержания жены Михаила Поспелова. Документ предоставлен Юлией Ивановой

Юлия Иванова также рассказала, что во время избрания меры пресечения для Михаила к ней в коридоре суда подошли полицейские и попросили убедить сына сознаться в совершении преступления.

- У них было указание: найти убийцу в течение 10 дней. А так как больше никого не нашли, решили посадить моего сына. За его явку мне обещали посадить его в Новоалтайске, и свидания давать в неограниченном количестве.

С родителями второго обвиняемого Юлия общается только в суде:

- Кочергины тоже считают, что их сын не виновен. Отец у него работает экспертом в МВД. В соцсетях пишут, что нас надо уволить с работы. Не понимаю, за что. Пока у меня нет проблем, в декретном отпуске меня уволить не могут. Но не знаю, что будет, когда я выйду в ноябре 2019 года. Возможно, заставят написать заявление по-собственному.

Михаил Поспелов. Фото: скриншот видео телеканала "Толк"

«Сыну угрожали изнасилованием»

По словам Юлии, из Михаила и в СИЗО «выбивали показания». Он писал жалобы на условия его содержания президенту РФ и Уполномоченному по правам человека в Алтайском крае.

- Его посадили в камеру, где не было воды, не работал туалет, на стенах была плесень и обсыпалась штукатурка. После моей жалобы камеру сменили. За все время мне дали только два свидания с ним. Сын жестами показывал мне, что его бьют. Когда его увозили из суда во время очередного заседания на медобследование, то выяснилось, что у него на теле есть синяки.

По словам Юлии, Михаила били другие заключенные, чтобы тот дал показания против себя, и угрожали ему сексуальным насилием. Также, говорит женщина, сотрудники СИЗО сообщили ее сыну, что «он попадет в список процента смертности заключенных», если не прекратит жаловаться на их незаконные действия. Все это она изложила в своих обращениях президенту и омбудсмену.

Фрагмент обращения Юлии Ивановой к Уполномоченному по правам человека в Алтайском крае. Документ предоставлен Юлией Ивановой

В УФСИН по Алтайскому краю сообщили, что за весь период содержания Михаила Поспелова в СИЗО давления со стороны сотрудников и заключенных на него не оказывалось, а состояние камер в изоляторе соответствует требованиям законодательства. Нарушений в действиях оперуполномоченных СИЗО не нашли.

После вердикта присяжных в краевом СКР прокомментировали ход следствия и рассказали, что в машине Поспелова отсутствовала обшивка на потолке, а внутри нашли кровь Седова. Но адвокат Елена Жмаева опровергает этот факт.

- По данным экспертизы, на обшивке машины обнаружили только эпителий, но ДНК не выделили. Также исследовали лом и монтажку с работы Михаила: на ломе ничего не нашли, а на монтажке обнаружили кровь Седова, но следов Поспелова на ней нет. Прокурор на суде говорил, что мол, смыли они кровь с лома и свои следы тоже. Но где логика? И почему, если предположить, что Поспелов – убийца, он просто не выбросил эти инструменты? За 20 дней у него была куча возможностей это сделать.

Погибший Михаил Седов. Фото предоставлено Викторией Переясловской

Мать Михаила Поспелова переживает по поводу того, что присяжных заседателей полностью не ознакомили с делом, а исследование доказательств будет проводиться уже после их вердикта. При этом адвокаты семьи настроены оптимистично и говорят, что юридически у судьи есть право пойти вразрез с решением присяжных и вынести оправдательный приговор.

«За что меня посадили - за помощь на дороге?», - передает Юлия слова сына. - Он устал. Жалуется на постоянные головные боли и сырость. Миша постоянно вспоминает домашний уют, спрашивает, как растут его сестры.

Если Михаила освободят, то первым делом он ляжет в больницу, потому что за время заключения потерял много здоровья. Его жена потребовала развод после всего случившегося. «Миша сказал мне, что она не может его простить за все, что с ней произошло и сейчас происходит», - говорит мать.

Юлия Иванова пока еще ждет ответа на свои обращения. Их перенаправили в СКР.

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