Зачем мать обвиняемого в убийстве Седова просила сына сжечь футболку, в которой он «был на деле»?

В интервью «Комсомолке» мать обвиняемого в громком убийстве Михаила Седова рассказала о жизни сына до убийства. В частности, Юлия Иванова заявила о невиновности своего сына Михаила Поспелова. Материал заинтересовал не только региональные СМИ, но и соцсети. Один из комментаторов, который по данным «Комсомолки» является близким к следствию, расставил точки над «i» и аргументировал, почему женщина не совсем честно ответила на вопросы журналиста...

Аноним под вымышленным никнеймом, чья страница уже удалена из социальной сети, подробно расписал, что из слов матери Поспелова не соответствует действительности. Подробный комментарий можно найти в паблике «Инцидент Барнаул».

Хочет всех прибить?

- У него средний доход был 40 тысяч рублей. Кредитов не было, ипотеки тоже. Какой мотив, скажите, у него был на то, чтобы совершить разбой? Похищенный автомобиль (Subaru Tribeca, - прим. ред.) оценили в 615 тысяч рублей – не так уж и много, чтобы «мараться», - отмечала Юлия Иванова в интервью.

Аноним утверждает, что, по словам работодателя и жены Михаила Поспелова, зарплата у парня составляла 20-30 тысяч рублей.

- Работой он был недоволен и Полине говорил, что хочет их всех прибить/убить, - отметил аноним.

«Выбивание» показаний

Юлия Иванова рассказывала, что из сына буквально выбивали признательные показания:

- Его посадили в камеру, где не было воды, не работал туалет, на стенах была плесень и обсыпалась штукатурка. После моей жалобы камеру сменили. За все время мне дали только два свидания с ним. Сын жестами показывал мне, что его бьют. Когда его увозили из суда во время очередного заседания на медобследование, то выяснилось, что у него на теле есть синяки.

И с этим аноним абсолютно не согласен.

- Если Поспелова избивали/выбивали показания, то где эти признания? За год почти он так и не дал признательных показаний. Первая в октябре история была, что его принудил к соучастию Кочергин (второй обвиняемый по делу об убийстве Михаила Седова, - прим. ред.) под угрозой убийства. А потом он сменил показания на историю, о которой он предварительно договорился со своей мамой, что чинил ноутбук 2 октября и потом перед работой 3 октября. Однако эта история не стыкуется со звонками и СМС от мамы в это время. Зачем при сыне (если он был, действительно, с ней) звонить и писать ему несколько СМС?

Обвиняемые – не друзья

Юлия отмечала, что вместе с Евгением Кочергиным, который также является обвиняемым, Михаил учился до 9 класса, но они «друзьями не были»:

- После школы они вообще не общались. Жена Миши сказала, что видела его два или три раза на улице в районе сельхозуниверситета, где тот учился. Сын здоровался с ним, да и все.

- Ложь, что Поспелов с Кочергиным не были друзья. Они почти каждый день созванивались и ходили друг к другу в гости. Тем более, когда Поспелов сочинял историю с компьютером, он говорил маме, что Кочергин был с ним в тот день и он согласен на эту легенду, - опровергает её слова комментатор.

Ремонт ноутбука или убийство

- 2 октября (в день убийства, - прим. ред.) в 19:00-20:00, по данным оператора связи, Поспелов был у жены в квартире. Она была на работе. Писал жене: «Мы готовимся, выключаем телефоны». С 20:30 и до 3 октября телефоны Поспелова и Кочергина были выключены. Тогда как он был у матери после 19:00? К чему он готовился, выключая телефон, к ремонту ноутбука? Тем более Кочергин подтверждает, что Поспелов был с ним во время убийства (перед судом Кочергин дал признания и свалил все на Поспелова, сказал, что под угрозой жизни пошел на преступление), а не с матерью, - приводит еще одну нестыковку пользователь в соцсети.

Но мать утверждала, что около 19:00 Михаил только выехал с работы и направился к ней:

- Из поселка Октябрьский он выехал на Трактовую, затем двигался по Павловскому тракту, Попова и Антона Петрова. Ни в какие гаражи он заехать не мог. В 22:10 Михаил вернулся. Я как раз детей спать укладывала. В 23:30 он выехал домой. В 23:45 камера видеонаблюдения засекла его машину в районе Пивзавода.

Видеозаписи, где Поспелов едет в районе Пивзавода, по данным анонима, нет.

- Но есть запись, где он вместе с Subaru Tribeca (похищенный автомобиль) проезжал заправку между Власихой и Ковыльной, а до этого записи, где проезжал с автомобилем в Борзовой заимке, а еще ранее, как они проезжали рядом с ГСК. Все время ездили в две машины – Toyota Corolla Поспелова и Subaru Tribeca с Кочергиным, - добавил он.

Среди несоответствий неизвестный также указывает на то, что, по словам жены Поспелова, муж и его друг Кочергин вернулись домой рано утром.

Разные экспертизы

- По данным экспертизы, на обшивке машины обнаружили только эпителий, но ДНК не выделили. Также исследовали лом и монтажку с работы Поспелова. На ломе ничего не нашли, а на монтажке обнаружили кровь Седова, но следов Поспелова на ней нет. Прокурор на суде говорил, что мол, смыли они кровь с лома и свои следы тоже. Но где логика? И почему, если предположить, что Поспелов – убийца, он просто не выбросил эти инструменты? За 20 дней у него была куча возможностей это сделать, - говорила адвокат Поспелова Елена Жмаева.

По словам анонима, когда Поспелова опрашивали в качестве свидетеля, в его автомобиле не проводили полный осмотр. Сравнивать две разных экспертизы, считает он, - глупо.

- А после задержания досконально проверялась уже машина. Да и эксперты первоначально не могли обратить внимание на пятна крови, так как они были, возможно, визуально очень маленькие. А разобрал салон он позже, то есть у него попросту не было времени еще этим заняться. Это бред - сравнивать разные экспертизы (поверхностная и детальная). Елена Жмаева не опровергала экспертизу, и что на чехлах нашли клетки крови Седова, а также нож с клетками крови, - подчеркнул он.

И наконец, у правоохранительных органов в распоряжении имеется аудиозапись разговора Поспелова с матерью, в которой сын «возражал предложению мамы сжечь футболку, в которой был на преступлении, значит, думал, что не поймают».

- Зачем Иванова переписывала собственность Поспелова в срочном порядке, если знала, что сын не виновен? Зачем хотела отправить Поспелова за рубеж? Зачем искала деньги на того, кто бы отсидел за Поспелова? Это Иванова не скажет в интервью по понятным всем причинам, - подытожил комментатор.

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