Свидетель по делу убийства Михаила Седова: «Я испугался и не сразу сообразил, что надо делать»

Обвиняемый по громкому делу об убийстве барнаульца Михаила Седова Евгений Кочергин поменял адвоката. Об этом стало известно сегодня, 16 июля.

На очередное судебное заседание пришел другой защитник обвиняемого. Кочергин подтвердил судье, что свою позицию он с ним согласовал. Неделей ранее молодой человек на вопрос, признает ли он свою вину, ответил, что выскажется позже.

Сегодня же проходил допрос свидетелей, которые отчасти видели то, что произошло вечером 2 октября 2018 года в гаражном кооперативе Малахова, 107. Очевидцами оказались двое мужчин, которые жарили сосиски на противоположной стороне комплекса. Один из них услышал крики и вышел из бокса, чтобы посмотреть что происходит.

- В глаза бил свет прожектора, но было видно, как двое парней избивают мужчину. У каждого из них в руках был лом или какой-то предмет похожий на него. Один ударил сзади, пострадавший упал и тогда его стали избивать лежащим. Били наотмашь пару минут, а потом дотащили до багажника автомобиля, погрузили, сели по машинам и уехали, - рассказывает свидетель.

Свидетель, увидев, что происходит, признался честно, что испугался и не сразу сообразил, что надо делать.

- Когда у кого-то пытаются отнять жизнь – это страшно. Как я понял, что его убивают? Когда бьют ломами – это не наказывают, это хотят отнять жизнь, - добавляет свидетель.

Его приятель, который вместе с ним в тот момент находился рядом, позвонил своему знакомому полицейскому и рассказал, что в гаражах напали на человека.

- Я услышал истошный крик «Андрюха!». С надрывом. Так могут кричать только в критической ситуации, - рассказывает мужчина.

К сожалению, тот самый Андрюха – председатель гаражного кооператива – не услышал зов о помощи, так как закрылся в своем боксе и занимался делами. О том, что кричал Михаил Седов он узнал от свидетелей.

Точно описать нападавших из них никто не смог, так как очевидцы, находящиеся напротив гаража пострадавшего, были далеко. Пока с их слов удалось установить, что это были двое парней в темной одежде. Приехали в кооператив они на своей машине – седане темного цвета, а уехали на разных автомобилях. Предположительно Михаил Поспелов на своей, а Евгений Кочергин на Subaru Tribeca Седова.

Кстати, в отличие от прошлого заседания, сегодня обвиняемые были полностью включены в процесс: при себе у них были кипы бумаг. То и дело Поспелов перебирал их в руках, что-то выискивал, тщательно записывал что-то. Периодически просил у судьи разрешения задать вопрос свидетелям. В частности, его интересовало - видели ли они с какой именно стороны один из нападавших садился в машину Михаила Седова и сколько людей тащили потерпевшего до его автомобиля.

Следующее заседание состоится 18 июля.

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