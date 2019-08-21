Как алтайские следователи вышли на подозреваемых в убийстве Седова

19 августа присяжные заседатели вынесли вердикт по громкому делу об убийстве барнаульца Михаила Седова. В жестоком преступлении были признаны виновными два молодых человек: Евгений Кочергин и Михаил Поспелов. Следствие вышло на одного из подозреваемых уже через три недели. И вот как это было…

- Мы нашли угнанную машину, которая принадлежала Седову, осмотрели её. Соответственно, в ней остались какие-то следы. Начали работать с жилым кварталом: кто видел, какие машины. И вот по цепочке пришли к подозреваемому. А потом обнаружили железные предметы в крови (вероятно, металлические монтажки, которыми ударили по голове Седова, прим. ред. ), и когда еще провели геномную экспертизу, то тут уже было бесспорно понятно, кто совершил это преступление, - рассказал исполняющий обязанности руководителя следственного управления Константин Мальцев.

Михаил Поспелов изначально проходил по делу как свидетель. Пытаясь запутать следствие, он даже составил фоторобот азиата, которого якобы видел на обочине в машине Седова.

- Когда работали в квартале, кто-то увидел его машину, мы подошли к этой машине, а он говорит: «Я ехал, да, а он заглохший стоял и попросил помочь меня завести». Но потом нам вновь пришлось вернуться и задать ему вопросы конкретно и детально, что же он там все-таки делал. И когда мы пришли, то увидели, что кровь у него на многих предметах, железных в том числе, - подчеркнул Мальцев.

Во время осмотра машины Поспелова, на которой он якобы и проезжал мимо предполагаемого убийцы Седова, правоохранители обнаружили, что потолок в машине снят. По всей видимости, во время убийства на обвиняемого попали капли крови во время убийства и он испачкал обшивку в машине. А в современных условиях провести геномную экспертизу возможно даже по микрочастице красной жидкости.

Таким образом, у следствия не осталось вопросов по поводу того, кто может быть причастен к резонансному преступлению.

Мальцев признался, что в расследовании преступления были задействованы все службы. Две недели следователи и оперативники работали практически круглые сутки.

- Это наша работа – выйти и найти преступников. Процесс расследования, достаточно, сложный. Это и техника, и высокотехнологичное оборудование, - добавил исполняющий обязанности главы СУ СК по Алтайскому краю.

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