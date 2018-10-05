В Барнауле нашли мертвым похищенного Михаила Седова

СЕГОДНЯ 08:31 2018-10-05T10:01:00+03:00

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В Барнауле нашли тело похищенного Михаила Седова. По словам волонтеров, его тело обнаружили в районе Пионерского озера. Информацию подтвердили в краевом Следственном комитете.

- Сегодня в ходе проведениях следственно-оперативных мероприятий в районе Пионерского озера в городе Барнауле обнаружено тело 38-летнего жителя краевого центра с признаками насильственной смерти, пропавшего безвести после конфликта с неизвестным лицами, - сообщили в ведомстве.

Напомним, 2 октября в гаражном кооперативе на Малахова, 107 двое парней засунули мужчину в багажник его же автомобиля и скрылись в неизвестном направлении. Позднее его машину обнаружили в районе поселка Власиха. Два дня пропавшего мужчину искали полиция, следователи и волонтеры.

- В настоящее время в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 105 УК РФ (убийство), проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает краевой Следственный комитет.

Фото с места обнаружения тела.Фото: со страницы vk.com/incident_22

Сыщики сообщили, что неизвестные, которые напали на 38-летнего Михаила Седова, пока не задержаны. Как стало известно "КП", сейчас жена погибшего отправилась на опознание.

По неподтвержденной информации, тело случайно обнаружил грибник. Его бросили возле дерева, вероятно, преступники торопились, даже не прикопали листвой, чтобы его не было заметно. Также сообщается, что на теле есть следы от удара колюще-режущем предметом, предположительно, ножом.

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Как рассказал очевидец, неизвестные ударили ломом 38-летнего барнаульца Михаила Седова и запихнули мужчину в багажник его же автомобиля Subaru Trebeca (далее)

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