Появились фото и видео операции по спасению барнаульского гида на Камчатке

Спасательная операция на Ключевском вулкане. Фото: КГКУ "ЦОД"

В Камчатском крае продолжается спасательная операция по эвакуации пострадавших альпинистов. Первая группа в составе ПСО КГКУ «ЦОД» уже добралась до домика вулканологов, который находится на высоте 3300 метров, откуда на вертолете забрала гида из Барнаула Ивана Алабугина.

Предварительный осмотр показал, что у пострадавшего обморожение ног и рук, а в остальном все нормально. Решение по эвакуации остальных участников альпинистской группы пока рассматриваются. Все будет зависеть от погодных условий. В настоящее время они благополучные, но специалисты полагают, что это может быть непродолжительный просвет, после которого опять ухудшится.

Первый борт МЧС забрал троих пострадавших туристов. Их доставили в ближайший к месту ЧП населенный пункт – поселок Ключи Усть-Камчатского района. Далее их, скорее всего транспортируют в Петропавловск вертолетом территориального центра медицины катастроф.

Спасательная операция на Ключевском вулкане. Фото: КГКУ "ЦОД"

Вопрос по эвакуации тел погибших будет решаться по мере поступления информации о погоде.

Напомним, 3 сентября стало известно о группе туристов, которая поднималась на Ключевской вулкан в сопровождении двух гидов. Две связки сорвались с Сопки, в результате чего четверо человек погибли сразу. Еще двое скончались позже от полученных травм.

Спасательная операция на Ключевском вулкане. Фото: КГКУ "ЦОД"

– Вертолет МИ-8 МЧС России прибыл в поселок Ключи, там туристов забрала скорая и доставила в больницу для дальнейшего осмотра медиками, - добавили в ПСО КГКУ «ЦОД».

Спасательная операция на Ключевском вулкане. Фото: КГКУ "ЦОД"

Спасательная операция на Ключевском вулкане. Фото: КГКУ "ЦОД"

Спасательная операция на Ключевском вулкане. Фото: КГКУ "ЦОД"

Спасательная операция на Ключевском вулкане. Фото: КГКУ "ЦОД"

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