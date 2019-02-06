«Так только проститутки одеваются и фотографируются»: учительницу уволили за безобидное фото в соцсети

Барнаульскую учительницу уволили с работы за безобидное фото в социальной сети. Директор посчитала ее поведение аморальным и выгнала.

- Так только проститутки одеваются и фотографируются, каблуки, платье выше колен, и всё напоказ! Кого завлекаете?! Не имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы! Неудивительно, что мальчики-ученики влюблены, так и до педофилии недалеко - с такой формулировкой меня уволили из школы, - рассказывает 38-летняя учитель русского языка барнаульской школы №13 Татьяна Кувшинникова.

Татьяна Кувшинникова не в первый раз выкладывает фотографии с мероприятий.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Преподаватель выложила снимок, где она в вечернем платье сидит на турнике в мороз - Татьяна увлекается моржеванием, а снимок сделан в декабре во время мероприятия Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи».

- Мы выступали на площади Октября, было массовое обливание водой. После этого мы поехали на озеро Пионерское. Специально не стала фотографироваться в купальнике, надела платье. Но в итоге получилось еще хуже – оказывается, так тоже нельзя, - рассказала «КП» Татьяна Кувшинникова.

Оказалось, что фотография не понравилась кому-то из родителей, ее прислали директору, а та посчитала, что такое поведение - пятно на репутации школы. Кстати, объяснять свое решение директор школы не стала.

- Вы сейчас вообще о чем говорите, вы собрали все сплетни и говорите не то, что существует по факту. Разбирайтесь в этих сплетнях сами, я вам не помощник. Это ее личная жизнь, но здесь дело не в фотографии. Это было выставлено для детей. Я не хочу об этом говорить, я эти сплетни не собирала. Пусть каждый поймет в меру своей воспитанности и образованности, - сказала директор школы № 13 Людмила Кузнецова.

За уволенную учительницу вступились родители, чьи дети души в ней не чаяли. Они заставили директора пересмотреть свое решение.

- Ничего такого в этой фотографии нет! Наконец-то в школе появился нормальный преподаватель русского языка, а тут такое. Когда узнали об увольнении, сразу собрали подписи в защиту и обратились к директору, - рассказала одна из мам, выступавших в защиту уволенного педагога.

Женщину восстановили в должности, но директор пообещала ходить на уроки проштрафившейся учительницы и лично следить за ее методами преподавания.

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