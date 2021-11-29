На Алтае после гибели трех детей при столкновении поезда и автомобиля возбудили уголовное дело

Трое детей погибли

В Алтайском крае 29 ноября следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели трех детей при столкновении автомобиля со снегоуборочным поездом, сообщает ведомство.

- В результате ДТП погибли трое 8-летних детей – девочка и два мальчика, водитель и еще один ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии в медицинское учреждение. Предварительно установлено, что за рулем транспортного средства находилась учительница общеобразовательной школы из села Луговое, которая везла учеников домой в село Наумово. – сообщает ведомство.

Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Самая строгая ответственность по статье предполагает до семи лет лишения свободы.

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