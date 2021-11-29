Трое детей погибли при столкновении поезда и автомобиля на Алтае

В машине находилось пять человек.

В Алтайском крае при столкновении поезда и автомобиля погибли трое детей, еще два человека – пострадали. Трагедия произошла в понедельник, 29 ноября, в 12.45 на участке Среднесибирская – Усть-Тальменская. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

- Водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся снегоуборочным поездом. Переезд оборудован исправной светозвуковой сигнализацией, - рассказали в организации.

По предварительной информации, за рулем «Ниссана» была женщина. В региональном МВД подтвердили факт происшествия, в ведомстве пояснили, что пока точное число пострадавших и погибших уточняется. На место выехала группа специалистов.

Ранее в Алтайском крае поезд протаранил автомобиль, в котором находился мужчина. Водитель машины проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути. В результате мужчина погиб.

Западно-Сибирская железная дорога выражает соболезнования родным в связи с трагедией и призывает водителей к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.