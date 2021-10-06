Журналист Алексей Пивоваров рассказал легенду об Анатолии Банных и принцессе Укока

Принцесса Укока (фото: скриншот видео YouTube-канала "Редакция")

Известный российский журналист Алексей Пивоваров снял для своего YouTube-канала документальный фильм про Алтай, где рассказал много интересного и в том числе о местных легендах.

Банных

История о бизнесмене Анатолии Банных известна далеко за пределами не только Республики Алтай и Алтайского края. Несколько лет назад он в негативном ключе прославился на всю страну, когда попал в авиакатастрофу. Тогда-то и вскрылось, что бизнесмен был организатором незаконной охоты на архаров для высокопоставленных лиц. Уже тогда многие говорили о том, что падение вертолета было не случайностью, а закономерным наказанием. Теперь же на Алтае это преподносится туристам, как настоящая легенда.

Кадры с места крушения вертолета с Анатолием Банных (фото: скриншот видео YouTube-канала "Редакция")

- Местные рассказывают, что еще при прежнем губернаторе Александре Бердникове бизнесмен творил в республике свои дела… - говорит журналист. – В 2009 года в горах произошла авария с вертолетом. Несколько человек погибли, а Банных хоть и был ранен, но выжил. Что касается мистики в этом случае: теперь это касается и Телецкого озера, где мы сейчас находимся. Через восемь лет с того случая Банных попал в еще одну авиакатастрофу, здесь, на озере. Он летел на вертолете «Robinson R66» ночью в плохую погоду. Этот вертолет упал и все находившиеся на борту люди погибли. Банных тоже погиб. Местные говорят, что он не внял предупреждениям алтайской природы и духов еще тогда, в 2009 году, и в 2017-м его забрало Телецкое озеро…

Смотреть видеосюжет Как Горный Алтай стал русской Шамбалой? / Редакция

Если же вернуться в мир земной и более понятный, то, по словам Пивоварова, авиакатастрофа 12 февраля 2017 года очень широко обсуждалась в авиационных кругах. Дмитрий Ракитский – сидевший за штурвалом «Robinson R66», являлся одним из самых известных частных пилотов России. Даже сам журналист, в свое время, учился у него.

- Я хорошо его знал. Все вертолетное сообщество его знало. Он был довольно рисковый человек, но при этом очень опытный. Все до сих пор недоумевают, почему он, такой супер опытный пилот принял решение лететь ночью в плохую погоду, в метель? Что там произошло? Версии есть разные, - говорит Пивоваров.

- Очень много было создано проектов, вероятно, с лоббированием Анатолия Банных, которые республике не принесли ничего, но очень сильно помогли заработать. Кто-то говорит, что его покарали духи. Отчасти, возможно, это так, но наверняка мы этого не знаем. А многие говорят, что это от бессилия повлиять на что-либо, остается только уповать на духов, - добавляет Сергей Кухтуеков, независимый депутат госсобрания Республики Алтай.

Принцесса Укока

Другая легенда, о которой до сих пор ходят споры – это принцесса Укока. До сих пор до конца неизвестно действительно ли мумия, найденная на Плато, принадлежит девушке из знатного рода, но точно установлено, что она была богата, а принцессой ее окрестили журналисты и местные жители.

Долгое время ей приписывали разные мистические свойства и трагические случаи – алтайцы верят в подобное, но верят ли в них приезжие – вопрос, и Алексей Пивоваров со своей командой решил проверить это.

- В 2003 году, спустя десять лет после того, как на Плато Укок обнаружили мумию принцессы, на Алтае происходит сильное землетрясение. После этого стремительно распространяются слухи, что это произошло потому, что принцессу Укока увезли, и вообще, на самом деле это не просто принцесса - это стражница алтайской земли. Она охраняет ее от сил тьмы, которые прячутся под землей, - продолжает журналист. – С тех пор начинаются брожения: люди пишут петиции, выходят на митинги и требуют вернуть им их принцессу. В конце концов, ее все же возвращают. А перед этим в 2012 году специально реконструируют национальный музей за 750 млн рублей.

Алексей Пивоваров в национальном музее (фото: скриншот видео YouTube-канала "Редакция")

Сейчас мумия в музее, но показывают ее редко, буквально раз в месяц, на пару дней на растущую Луну.

- Сейчас не растущая Луна и мне не хотелось бы этого делать, но раз вы договорились, то я вам ее покажу, - говорит сотрудница музея. – Вы готовы?

- Ну да, обратного хода нет, - отвечает Алексей Пивоваров.

- Подумайте еще раз. Точно? – на всякий случай переспрашивают у съемочной группы.

- Слушайте, мне со всех сторон говорят, что не надо… - разводит руками журналист. – А вы считаете, что это неправильно и что мы расстроим принцессу?

- Конечно, я считаю, что это неправильно. Я бы не стала ее просто так открывать.

- … Давайте не будем, - так и не решается Пивоваров.

Сам он признается, что сомнения в том, что все-таки не стоит открывать саркофаг появился после разговора с оператором. Молодой человек абсолютно городской житель, который не верит ни в какую мистификацию, ночью, накануне съемок, просыпается от приступа паники.

- Мне было очень страшно. Я чувствовал, как энергия меня захлестывает. Я увидел некий образ в национальной одежде. Я никогда такого не ощущал и ни во что не верил, - признается оператор.

- Я считаю, что мы поступили правильно, что не стали открывать принцессу. Надо уважать местные традиции. Если люди считают, что это неправильно, то и не надо, - добавляет Алексей.

Но все, что касается принцессы, все же относился к неомифологизации – попытке придумать что-то на свой лад. Историк Александр Эбель, как человек науки, не совсем верит в эту легенду, так как мумию вернули в 2012 году, а в 2013-м в Горно-Алтайске произошло небывалое наводнение.

- Но кстати, в музее не было ни единой капли. Так что… - разводит руками историк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Версия крушения вертолета на Алтае: Управление на себя мог взять бывший чиновник, который уже попадал в авиакатастрофу

что вертолет упал в очень труднодоступном месте. Просто так туда не добраться, местность непроходимая, только по воде или вертолетом (подробнее)

Лопасть разбившегося вертолета нашли на Телецком озере

Лопасть разбившегося вертолета "Робинсон R66" нашли спасатели во время аэровизуального наблюдения вечером в среду, 15 февраля. Находилась она на расстоянии 21 километра южнее от кордона Кокши, откуда в последний раз взлетел вертолет (подробнее)

Месть мумии: алтайская принцесса покарала потревоживших ее покой исследователей

Место, где было обнаружено захоронение принцессы Укока, называют Долиной смерти. По преданию, старые люди, когда чувствовали приближение смерти, уходили туда умирать (подробнее)

Алтайская принцесса Кадын была больна раком

- Результаты исследования свидетельствуют о наличии у погребенной женщины тяжелой патологии, которая могла стать причиной летального исхода, - говорят ученые. (подробнее)