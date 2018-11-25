Месть мумии: алтайская принцесса покарала потревоживших ее покой исследователей

Легендарную мумию обнаружили почти 30 лет назад на высокогорном плато Укок на границе с Монголией, Китаем и Казахстаном. Есть версия, что погребенная с особыми почестями женщина была шаманкой, пожертвовавшей собой ради спасения мира от темных сил.

Место, где было обнаружено захоронение принцессы Укока, называют Долиной смерти. По преданию, старые люди, когда чувствовали приближение смерти, уходили туда умирать. По словам одного из участников экспедиции, в 1993 году, когда начали вскрывать курган с мумией, разразился гром, и началось землетрясение. Ученые всерьез перепугались, некоторые даже хотели отступить, но им не позволили. Коренные жители считают, что в тот момент пробудился дух прародительницы алтайского народа – Ак Кадын или Белой госпожи. И действительно, вскоре после вскрытия кургана на Алтай обрушились бедствия, каких раньше не было – землетрясения, наводнения, град с куриное яйцо. По республике прокатилась волна самоубийств, местные жители и это связали с местью пробужденной принцессы.

Таинственную историю раскопок рассказал алтайский писатель, исследователь шаманской культуры Андрей Коробейщиков. По его словам, когда вскрыли саркофаг и готовились к перевозке мумии, сломался «Газик». Вызвали другой, но и он не смог увезти принцессу от ее могилы из-за поломки. Забрать принцессу с плато Укок удалось с третьей попытки на вертолете, но во время полета отказал один двигатель. Вертолет был вынужден совершить экстренную посадку. Только чудом тогда никто не пострадал. Эту историю подтвердил один из пилотов.

Когда мумию увезли в Новосибирск на исследование, алтайские шаманы предупреждали, кара Ак-Кадын (Белой госпожи) настигнет всех, кто имеет отношение к раскопкам могильника. После этого одни скончались по необъяснимым причинам, другие оказались бездетными, третьих настигли болезни.

«КП» удалось найти женщину, которая участвовала в раскопках вместе с мужем, а через несколько лет он скончался. Александр Ерохин провел у кургана всего один день, но потом никак не мог вспомнить, как он добрался до высокогорного плато и чем там занимался.

Фото: Риа Новости

Долина смерти

В тот день «Уазик», на котором Ерохин и его жена поднимались на плато, будто что-то не пускало. Машина дважды вставала из-за поломки. У нее вышли из строя оба моста. Тогда группе даже пришлось просить помощи у пограничников.

- Мы не собирались участвовать в этой экспедиции. У нас была своя программа, по которой мы должны были двигаться вглубь гор, где находились другие курганы и петроглифы, - рассказала Надежда Ерохина. - Когда мы заехали на плато, такой мрак стоял! Казалось, что небо соприкасается с землей. Шел дождь, было очень холодно.

Ерохины провели на раскопках всего один день. Александр делал зарисовки обнаруженных артефактов. Его жена Надежда занималась полевой кухней.

- Все археологи друг друга знали, мы сделали остановку на плато Укок. Ребята уже раскопали курган с принцессой и грели котлы, чтобы растопить лед. По сути, мы случайно стали свидетелями раскопа знаменитой принцессы Укока. Саша хотел помочь, его задача была зарисовывать найденные артефакты, - вспоминает Надежда Ерохина.

Александр провел у кургана весь вечер, но что странно, насыщенный событиями день оказался будто стерт из его памяти.

- Он никогда не мог вспомнить, даже глядя в собственные записи, как мы приехали к кургану, и чем он занимался на раскопках. Память была словно заблокирована, - вспоминает Надежда.

После этой экспедиции Александр начал часто болеть. Семья даже обратилась к целителю, который утверждал, что причина болезни – это расплата за потревоженный покой мертвых. Через четыре года Александр Ерохин, у которого даже не было вредных привычек, как обычно лег спать и … не проснулся. Врачи так и не смогли толком объяснить причину смерти.

Незадолго до смерти Александра к Ерохиным приехали старые друзья, которые вместе с ними не раз путешествовали по Алтаю, были вместе на плато Укок во время раскопок, но к кургану с принцессой не подходили.

- Я проснулась ночью от чьего-то взгляда. Подняла голову и обомлела от ужаса - в углу комнаты у дивана, где часто спал Саша Ерохин, сидела огромная женщина-птица. Она будто собиралась взлететь, но потом исчезла. Без сомнения, это был знак. Вскоре мы узнали, что Саша умер, - рассказала Альбина Григорьевна, знакомая семьи.

Месть мертвых

У известного российского археолога Владимира К. (друзья семьи просили не называть фамилии ученого – прим.авт.), который вместе с Ерохиным работал у погребения, через несколько лет после экспедиции врачи обнаружили опухоль.

- После раскопок у него на голове появилась шишка, он никогда не обращал на нее внимание. Но потом, спустя годы, эта шишка оказалась злокачественной опухолью - оперировать было нельзя. Умер археолог в 2011 году, - рассказала Надежда Ерохина.

По словам его знакомых, известный сибирский археолог не раз говорил, что жалеет о своем участии в раскопках. Он также выступал за то, чтобы вернуть принцессу на Алтай, как того требовали местные жители, которые верили, что обрушившиеся на их край несчастья связаны с потревоженным покоем мумии.

- Он говорил, что у ученых уже есть вся необходимая информация для изучения, поэтому нет никаких причин, которые мешали бы им вернуть госпожу на родину, - рассказал историк и председатель оргкомитета по вопросу захоронения мумии Акай Кине.

В настоящее время часть состава экспедиции жива, но как уверяют знакомые археологов, у многих в жизни после тех раскопок все пошло наперекосяк. Правда, сами археологи в месть мумии не верят.

Фото: Национальный музей имени А.В. Анохина.

- Кара духов может отразиться позже, вплоть до седьмого поколения. Это может выразиться в неудачах, болезнях и бездетности. Насколько мне известно, некоторые участники раскопок остались бездетными, - говорит шаман Акай Кине.

Семь сестер

На Алтае верят, мир людей охраняли семь сестер, которые добровольно принесли себя в жертву. Как рассказал исследователь шаманской культуры и писатель Андрей Коробейщиков, существовала целая каста «пограничников», которая защищала мир от враждебных духов.

По словам писателя, у злых сил есть свои адепты на земле, которые пытаются разрушить защитную сеть. А археологи, возможно, сами того не ведая, являются инструментах в руках зла. Кстати, после скандала с принцессой, на плато Укок было запрещено проводить раскопки, но сейчас ученые близки к тому, чтобы снова начать свои исследования.

Кто знает, чем закончатся раскопки, если ученые найдут остальных стражей этого мира, погребенных на плато Укок. По одной из версий, если это произойдет, врата в подземный мир будут открыты. По мнению мистиков, это может привести к небывалым катаклизмам и новым войнам мирового масштаба.

Кстати

Пророчество принцессы

Как уверяют алтайские шаманы, находка мумии и последовавшие за этим катаклизмы были предсказаны задолго до раскопок. По их словам, пророчество было сделано девочкой из деревушки недалеко от плато Укок. Девочка говорила, что ученые потревожат покой прародительницы алтайского народа. За это она проклянет всю землю алтайскую.

Подсказка КП

Это мумия, которую нашли археологи в кургане на плато Укок под толстым слоем льда. По данным исследователей останки принадлежали женщине, который было около 25 лет. Умерла она примерно 2,5 тысячи лет назад от рака груди.

По версии ученых, женщина была шаманкой. На руке мумии были сделаны четыре татуировки, в том числе в виде оленя с клювом грифона и рогами козерога. Олень-козерог у древних индоевропейцев символизировал проводника усопших в «иной» мир.

Мумия была одета в шелковую рубашку, шерстяную юбку, войлочные чулки-сапоги и шубу. На голове был надет парик из конского волоса высотой около 90 см. Под захоронением принцессы находился деревянный саркофаг, останки шести лошадей и домашняя утварь.

Алтайцы прозвали найденную мумию принцессой Укока и «Белой госпожой».

Где ее можно увидеть

Сейчас принцесса Укока находится в Горно-Алтайске в Национальном музее имени А. В. Анохина. Для мумии построили специальный зал, где реконструировано погребение. Сама принцесса находится в саркофаге, похожем на тот, в котором ее обнаружили – по словам шаманов, этого потребовала сама принцесса, которая являлась во сне жителям и плакала, что люди смотрят на ее обнаженное тело. После этого тело принцессы перестали показывать в музее. Но потом было принято решение открывать мумию несколько раз в месяц.

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