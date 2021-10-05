Последние новости Алтая на 5 октября 2021 года: «тяжелые» пациенты, подготовка к зиме и бегство оппозиционера

В ковидных госпиталях растет число госпитализированных в тяжелом состоянии Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости Алтая на 5 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

Коронавирус

Несмотря на все меры, рост числа инфицированных коронавирусом в Алтайском крае продолжается. Накануне, 4 октября, это подтвердил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов и замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Уже можно с уверенностью заявлять, что наступает четвертая волна и она характеризуется большим числом госпитализированных. На сегодняшний день в крае развернуто более четырех тысяч коек для ковидных больных. Только за прошлую неделю добавилось 324. Многие их пациентов находятся в тяжелом состоянии, и, как следствие, довольно высокий процент летальных случаев. Особенно, если это сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Скоро зима

В Барнауле повсеместно продолжается подготовка к зиме. Как сообщили на аппаратном совещании в администрации города, во всех жилых домах и социальных учреждениях запущено отопление, а на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 сформирован необходимый запас топлива - 140 тысяч и 342 тысячи тонн угля соответственно.

Увы, во время процедуры подключения не обошлось без эксцессов:

- С начала отопительного периода на тепловых сетях города произошло 51 повреждение, влияющее на отопление, и 17 повреждений, влияющих на подачу горячей воды. Сейчас все внешние обстоятельства, влияющие на запуск систем отопления (работа котельных, повреждения на тепловых сетях), устранены, - отметил заместитель председателя комитета по энергоресурсам и газификации города Сергей Бекетов.

В это же время, подготавливается и иная инфраструктура города: убираются с улиц лавочки, малые архитектурные формы, урны и т.п. Это ежегодная практика. Так, к примеру, с набережной Оби уберут все места отдыха, а на проспекте Ленина, в парках и скверах лавочки оставят. Также завершен сезон фонтанов и их готовят к консервации. Специалисты сферы благоустройства и озеленения убирают с клумб однолетние растения и высевают тюльпаны уже на будущую весну.

Кроме того, продолжается закупка инвентаря и техники для уборки улиц.

Оппозиция в бегах

Известный барнаульский оппозиционер Виктор Рау вместе со своим внуком Мироном бежал из России. По его словам, он сделал это из-за уголовного преследования, которые по неизвестной причине повлекли ряд других последствий.

- В связи с тем, что на меня возбудили уголовные дела и внука Мирона поставили на учет в отдел полиции из-за моей оппозиционной деятельности, я принял непростое решение и мигрировал с Мироном из России, чтобы защитить его от произвола властей, - написал Рау на своей странице в Facebook.

Также он добавил, что обязательно вернется, но когда именно – пока непонятно. Однако спустя некоторое время пост со страницы был удален.

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