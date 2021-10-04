Новую технику приобрели для уборки Барнаула

Новая дорожная техника для Барнаула Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Бюджет города Барнаула выделил дополнительно 115 млн рублей для покупки нового оборудования для уборки краевой столицы. Об этом сообщают в мэрии.

На эти средства приобретется 27 единиц дорожной и специализированной техники.

- Так, автопарк дорожного хозяйства МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула пополнится 12 машинами. В их числе – пять новых комбинированных уборочных машин ДМК-70 М на базе автомобиля МАЗ и четыре коммунальные машины МК.03 на базе трактора Беларус 82, - подчеркивают в мэрии.

Удобство заключается в том, что это универсальная дорожная техника которая может быть использована в любом сезоне. Все зависит от навесного оборудования. А если же его не будет, то к примеру, самосвал может использоваться для перемещения грузов: снега, асфальтобетона, щебня.

Кроме того, будет закуплена техника для МБУ «Благоустройство и озеленение».