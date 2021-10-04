Все больше тяжелых пациентов и зараженных детей: на Алтае вновь растет число заболевших COVID-19

За стуки выявили 267 новых случаев Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает расти число заболевших COVID-19, среди пациентов все больше детей. Об этом, а также об особенностях четвертой волны ковида во время пресс-конференции 4 октября рассказали министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и Ульяна Калинина, замруководителя регионального Роспотребнадзора.

Заметный подъем

Значительный рост числа заболевших коронавирусом в Алтайском крае отмечают со второй декады сентября. За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 267 новых случаев.

– Показатель 12 на 100 тыс. населения. Это выше, чем в августе и июле. Темпы прироста заболеваемости за неделю составляют 5.3%, при том, что в начале сентября они были минусовые, – сказала Ульяна Калинина.

Она добавила, что изменилась и структура заболеваемости. Большинству заболевших 30 -49 лет, затем следуют люди в возрасте 50-64 года и старше 65 лет. Кроме того, стали чаще болеть дети. Если летом их удельный вес был 7-8% от общего числа больных, то сейчас это уже 10-12%.

Также в Алтайском крае отмечается сезонный подъем ОРВИ. Он выше предыдущего года на 30%, однако, в последнюю недели темпы прироста снизились. Из общего числа заболевших до 14 лет составляют от 50 до 62%.

– Если говорить о том, что новая коронавирусная инфекция - респираторная, а осень – это всегда время ее подъема, текущий подъем был прогнозируемым. Однако в сравнении с предыдущим годом он идет более интенсивно и структура заболевших несколько иная, – отметила замруководителя регионального Роспотребнадзора.

В больнице Фото: Олег УКЛАДОВ

Серьезная нагрузка

В свою очередь Дмитрий Попов пояснил, что в прошлом году заметный рост числа заболевших ковидом начался в середине сентября, а вышли на плато в конце октября.

– Особенности так называемой третьей волны в том, что мы зашли в нее с неким отклоненным ростом заболеваемости относительно западной части России, т.е. чуть позже. В июне мы стали прирастать, а в середине июля вышли на пик и долго там находились. Постепенное снижение у нас началось в конце августа. В сентябре на этих высоких пороговых цифрах снова начался рост заболеваемости, чего не было в прошлом году. Количество вызовов скорой помощи по Барнаулу сейчас около 1200 за сутки. В крае – порядка 1500 вызовов в сутки. Это серьезная нагрузка, которую мы опять стали испытывать, – отметил министр.

Он добавил, что при этом все больше людей обращаются в поликлиники. Кроме того, растет количество госпитализированных. Уже развернули более 4 тыс. ковидных коек, из них 324 - за прошлую неделю. В минздраве края ведут ежесуточный мониторинг.

– Особенность третьей и, видимо, уже четвертой волны, в том, что у нас достаточно высокая доля тяжелых и крайне тяжелых пациентов, – говорит Дмитрий Попов. – Это серьезная нагрузка на реанимационные службы. Увы, за этим показателем тянется и уровень летальности. Смертность выше, чем осенью прошлого года.

Вакцинация Фото: Олег УКЛАДОВ

Поможет вакцинация

Жителей Алтайского края призывают активно делать прививки против коронавируса. Ежесуточно могут прививать до 15 тыс. человек. Сейчас в регионе вакцинируются около 700 тыс. человек, но этого все равно недостаточно, чтобы остановить распространение вируса.

– Еще раз прошу внимательно относиться к собственному здоровью и здоровью родных и близких. Мы видим, что все чаще стали болеть дети, а за ними родители, бабушки и дедушки, все больше семей. Призываю вакцинироваться, предупредить тяжелое течение заболевания. Для этого есть максимальные возможности. Перебоев с поставками вакцины нет, все пункты работают, но видим низкую активность, – подчеркнул Дмитрий Попов.

Он также призвал делать прививки против гриппа. Родителям стоит вакцинироваться не только самим, но и приводить детей.

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