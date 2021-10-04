Барнаулец с игрушечным пистолетом ограбил ювелирный магазин на 700 тысяч рублей

Мужчину задержали через сутки Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске мужчина ограбил ювелирный магазин, угрожая продавцам игрушечным пистолетом. Ему удалось вынести украшения на 700 тысяч рублей. Подробности дерзкого ограбления «Комсомольской правде» рассказала старший помощник прокурора Рубцовска Нина Белова.

Дело происходило в июле этого года. В Рубцовск мужчина специально приехал из Барнаула, заранее продумав план ограбления. Игрушечный пистолет он взял у своего сына. Над экипировкой тоже особо не заморачивался – надел лишь медицинскую маску и натянул на глаза кепку. Зайдя в ювелирный магазин, он, молча, направил пистолет на продавца. Затем, не говоря ни слова, разбил витрину, с которой взял планшет с ювелирными изделиями. В этот момент на шум выбежала другая работница. Направляя на нее игрушечную пушку, он сказал ей «Уйди», и выбежал из магазина. Продавцы сразу же вызвали полицию.

С награбленным богатством мужчина вновь вернулся в краевую столицу. Однако радоваться грабителю пришлось недолго – уже через сутки его задержали.

– Мужчина ранее уже был судим. На месте происшествия правоохранители обнаружили его отпечатки пальцев, которые были в базе. В Барнауле его задержали. Украденные ювелирные украшения он спрятал в личном автомобиле, – рассказывает Нина Белова.

Правда, среди награбленного не хватало нескольких позиций. Рецидивист уверял, что обронил их, когда пытался уничтожить улики – сумку и маску. Однако вполне вероятно, что он уже успел продать изделия.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 162 УК РФ. Ему грозит теперь от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Алтайском крае тиктокеру дали 1,5 года колонии-поселения за пранк над сотрудниками полиции. Он бросил в полицейский автомобиль муляж гранаты и прокричал «Держите гранату!». Полицейский и его напарник подумали, что это реальное оружие и бросились прочь из автомобиля.

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