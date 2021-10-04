С улиц Барнаула вывезут часть лавочек и урн

Новая техника для уборки и благоустройства города Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Барнаул продолжает планомерную подготовку к зиме, в скором времени с улиц уберут и законсервируют лавочки, урны и другие предметы. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- В рамках месячника санитаркой очистки с общественных территорий будет вывезена часть садово-парковых диванов, малых архитектурных форм, скамеек и урн для мусора, - подчеркивают в мэрии.

Вместе с тем, наиболее посещаемые жителями Барнаула места, все же лавочки оставят. К примеру, это касается проспекта Ленина, Георгия Исакова, ряд других скверов и парков.

Полностью лавочки уберут только с набережной Оби. После того, как зима завершится, их снова вернут на прежнее место. Все это делается не только для сохранности, но и для удобства уборки снега. А для этого для нужд города докупили новую технику.

- На улицы города машины выйдут в ближайшее время, после оформления необходимых документов, - говорят в администрации.

Помимо этого завершился сезон фонтанов и в настоящее время также начинается их консервация.