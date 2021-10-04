Алтайский оппозиционер Виктор Рау с внуком сбежал из России

Виктор Рау Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Известный алтайский оппозиционер Виктор Рау, взяв с собой внука Мирона, сбежал из России в другую страну. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

- В связи с тем, что на меня возбудили уголовные дела и внука Мирона поставили на учет в отдел полиции из-за моей оппозиционной деятельности, я принял непростое решение и мигрировал с Мироном из России, чтобы защитить его от произвола властей, - рассказывает он о причине бегства из России. - Сам смог бы и посидеть за Россию, вопрос: за что, за правду?! Но тоталитарной власти не нужны инакомыслящие, ей нужны безмолвные.

По словам Рау, он сейчас находится в Тбилиси. При этом он не исключает, что еще вернется в Россию, но только тогда, когда появится такая возможность.