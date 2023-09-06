Вертолет Ми-8 уже почти приземлился, но неожиданно задел хвостовой частью столб Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В краевой клинической больнице Скорой медицинской помощи в Барнауле продолжают бороться за здоровье туриста, пострадавшего в крушении МИ-8 в Горном Алтае. Пациент с ожогами тела 40% и травмами различной степени тяжести до сих пор находится в отделении сочетанной травмы в стабильно-тяжелом состоянии. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Остальные выжившие в авиакатастрофе пассажиры, получившие более легкие травмы, уже вернулись домой, часть из них отказались от госпитализации, другие получили необходимую помощь в республиканской больнице в Горно-Алтайске и уже выписаны.

Трагические «Врата Шамбалы»

Напомним, вертолет Ми-8 27 июля двигался по маршруту «Карасук-Тюнгур-Белуха-Тюнгур-Карасук». Катастрофа со взрывом произошла при посадке в Тюнгуре. На борту воздушного судна вместе с экипажем находились 16 человек. Четверо туристов погибли сразу, на следующий день 28 июля в Барнаул были доставлены самые тяжелые пострадавшие - две женщины и мужчина с многочисленными ожогами и травмами.29 июля в Ожоговом центре скончалась одна из крайне тяжелых пациенток, получившая 95% ожога тела. 2 августа врачи сообщили о смерти еще одной пострадавшей. В итоге число жертв трагедии в Горном Алтае выросло до шести человек.

Среди погибших при крушении 27 июля - Яна Кургаева (Шенова), одна из организаторов путешествия «Врата Шамбалы». Ведущим эзотерического семинара также был ее муж Евгений Горбунов (Шенов), за жизнь которого сейчас борются медики в Барнауле, и Алексей Запара (Атеев), который вернулся в Санкт- Петербург.

Любопытно, что за два месяца до трагедии (28 июня) в сети ВК на страничке Алексея Атеева появился стих о смерти, под которым есть комментарий: «Вы как предвидели…». Вот строчки из этого пророческого стиха:

…Удар последний сердца тихий

И наступил белый покой.

Исчезли голоса и мысли,

Растаяли во рту слова,

Только по небу белой искрой

Летела новая звезда.

Жизнь утекала, растворяясь,

Жизнь уходила далеко,

И больше нет силы цепляться

За то, что он считал собой.

Он посмотрел на свое тело,

Уже забыв как себя звал,

И сквозь туман молочно-белый

К себе навстречу зашагал.

«Разучился спать хоть как-то»

А 28 августа, через месяц после трагедии, Атеев выставил другой стих, в котором делится своими нынешними чувствами и переживаниями:

Порой случается беда,

Стирая грани яви с навью.

И все бессмысленны слова,

Лишь темнота и шаг по краю.

Порой приходит темнота

С простым вопросом - а что дальше?

А в сердце тихо, пустота

И нет ответа. Просто плачешь.

Порой приходит тишина

И обступает липкой ватой.

Если б умел, то б крепко спал,

Но разучился спать хоть как-то.

Порой приходит в душу боль,

Не разжимая чёрной хватки.

А мир как жил, так и живёт.

И просит не играть с ним в прятки.

Пусть солнце темноту сотрёт.

Пусть дождь омоет наши раны.

Пусть трель грозы свой гимн споёт,

Оставив только светлой память.

Между тем, на странице группы «Шамбала - центр эволюции сознания», которую вели Яна, Евгений и Алексей, и где размещалось приглашение на тур «Врата Шамбалы», до сих пор нет ни слова о случившемся на Алтае. Когда мы в личном сообщении Алексею попросили сказать хотя бы пару теплых слов о погибших в дань их памяти, организатор тура ничего не ответил и заблокировал нам доступ к своей странице…

«Жива и слава богу»

Еще одна участница трагического рейса Елена Левшукова из Санкт- Петербурга, с которой нам удалось созвониться, рассказала, что у нее после аварии от дыма был ожог гортани, с неделю не могла говорить, только шептала.

- А сейчас все хорошо, – подчеркнула Елена. - Домой я прилетела еще 30 июля.

На вопрос о том, не пришлось ли после кошмара пить успокоительные, женщина заметила, что, во-первых, не любит «химию», а, во-вторых, сама по себе она человек спокойный.

- У меня паники не было и в момент аварии, я на 100% была уверена, что выйду, - рассказывает жительница Санкт- Петербурга, - мозг мгновенно активизировался, ища выход, часть людей выскочили через двери, когда я на нее взглянула, она уже полыхала, мы втроем в секунды выбрались через хвостовую трубу, а в следующие мгновения за нами начали взрываться бензобаки…

Собеседница отметила, что в экстремальные ситуациях голова начинает очень быстро соображать.

- Во время работы в управлении ЖД, к примеру, если что-то случалось, надо было реагировать оперативно, чтобы задержки поездов не было. К примеру, поезд встал и нет связи, и нужно очень быстро принимать решение, чтобы наладить эту связь, и счет идет на минуты, - вспоминает Елена.

По словам женщины, несмотря на то, что ее мама, пережившая огромное волнение, сказала после того, как она вернулась: «Ну все, накаталась!», страшное ЧП не отпугнуло ее саму от Алтая.

- Алтай прекрасен, там чудесная природа, хорошие люди. А что случилось - такая судьба, остается благодарить бога и праздновать свое день рождения, - философски заметила собеседница.

Следствие продолжается

Напомним, что сразу после крушения вертолета МИ-8 В Горном Алтае следователи Восточного МСУТ возбудили уголовное дело по статье 263 УК - «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

- В данный момент проводится экспертиза, а это дело не быстрое, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного Комитета Российской Федерации.

По словам одной из выживших участников трагедии, пострадавших допросили уже дважды, больше никакой другой информации не было

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