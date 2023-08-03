Число погибших после крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай увеличилось до шести

Вертолет Ми-8 уже почти приземлился, но неожиданно резко задел хвостовой частью столб Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В среду, 2 августа в ожоговом центре Барнаула скончалась еще одна пострадавшая в крушении вертолета Ми-8 в Республике Алтай. Об этом «Комсомолке» сообщили в Минздраве региона.

Напомним, что 28 июля санавиация доставила в ожоговый центр Барнаула двух женщин и мужчину, пострадавших при взрыве вертолета Ми-8 в Горном Алтае. Они получили до 90% ожогов тела, врачи боролись за их жизнь, но увы… 29 июля скончалась одна из крайне тяжелых женщин с 95% ожогов тела, и вот снова печальная новость – 2 августа медики сообщили о смерти еще одной туристки. В итоге число жертв трагедии в Горном выросло до шести человек.

Еще один пациент, доставленный после аварии с ожогами в Барнаул, по сообщению пресс-службы Минздрава, в данный момент стабилен, ему оказывается помощь в полном объеме.

Также сегодня в травматологическом отделении Республиканской больницы в Горно Алтайске находятся с травмами легкой и средней степени тяжести четыре пострадавших туриста.

- Состоянию их здоровья ничто не угрожает, они все получают необходимое лечение, - прокомментировали в пресс-службе Минздрава по Республике Алтай.

Напомним, страшное ЧП случилась 27 июля. Вертолет Ми-8 уже почти приземлился, но неожиданно резко задел хвостовой частью столб электропередач, упал и загорелся. На борту было 13 туристов и три члена экипажа. В момент трагедии на месте происшествия погибли четверо, а 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

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