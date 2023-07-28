95% ожогов тела: в Барнаул доставили трех человек, пострадавших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае

Федеральный центр медицины катастроф координирует оказание медицинской помощи пострадавшим Фото: Минздрав Алтайского края

28 июля в Барнаул санавиацией доставили трех человек, пострадавших при крушении вертолета Ми-8 в Республике Алтай. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

Среди трех пострадавших, доставленных в Барнаул, две женщины и один мужчина.

– Женщина в крайне тяжёлом состояниями с ожогами 90-95 % тела, находится на аппарате ИВЛ и женщина с 80% ожогами тела доставлены в Алтайский центр термических ожогов Городской больницы №3, – рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

Мужчину с ожогами тела 40% и травмами различной степени тяжести разместили в отделении сочетанной травмы Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание медицинской помощи пострадавшим.

Напомним, Вертолет летел по маршруту «Карасук-Тюнгур-Белуха-Тюнгур-Карасук». Авиакатастрофа произошла при посадке 27 июля в селе Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай. В момент аварии на борту воздушного судна находились 16 человек. Из них трое - члены экипажа, остальные - пассажиры. По предварительной информации, это были туристы из разных городов - Омска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, а также из Белоруссии. В результате трагедии четыре человека погибли и десять пострадали.

Следственный комитет возбудил по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ. По предварительным данным следствия, вертолет во время касания земли хвостовой частью задел опору столба линии электропередач и, потеряв контроль, опрокинулся на правый бок.

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