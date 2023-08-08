«Проснулся или еще сплю». Врачи из Барнаула борются за жизнь эзотерика, пострадавшего в крушении МИ-8 в Горном Алтае

Большую часть группы составляла компания эзотериков, прилетевших на семинар «Врата в Шамбалу» Фото: Андрей АФОНИН

Состояния Евгения Горбунова (Шенова) из Санкт-Петербурга, доставленного с ожогами и травмами в Барнаул после падения вертолета Ми- 8 на Алтае остается стабильно тяжелым. Пациент с ожогами тела 40% и травмами различной степени тяжести находится в отделении сочетанной травмы Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

- Помощь пациенту оказывается в полном объеме, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Минздрава.

Напомним, 28 июля в Барнаул были доставлены две женщины и мужчина, пострадавшие при крушении вертолета Ми-8 в Горном Алтае. Женщины получили от 80 до 90% ожогов тела. 29 июля в Ожоговом центре скончалась одна из крайне тяжелых пациенток с 95% ожогов тела. 2 августа врачи сообщили о смерти еще одной пострадавшей. В итоге число жертв трагедии в Горном Алтае выросло до шести человек.

Трагическое приземление

Напомним, вертолет Ми-8 27 июля летел по маршруту «Карасук-Тюнгур-Белуха-Тюнгур-Карасук». Авиакатастрофа произошла при посадке в селе Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай. В момент аварии на борту воздушного судна вместе с экипажем находились 16 человек. Большая часть – участники семинара «Врата Шамбалы». Четверо погибли сразу, среди них Яна Кургаева (Шенова), одна из организаторов эзотерического путешествия. Ведущими семинара также был ее муж Евгений Горбунов (Шенов), за жизнь которого сейчас борются медики в Барнауле, и Алексей Запара (Атеев), который сейчас находится в больнице Горно-Алтайска с более легкими травмами.

Падения вертолета Ми-8 на Алтае 27 июля 2023 Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В мае Яна выставляла в сети видео, где на фоне красивых видов Белухи рассказывала о приближающемся путешествии на Алтай. Говорила о том, что Белуха - место силы, и эта сила может очистить, изменить человека. Поделилась при этом, что они с мужем Евгением часто туда ездят и контактируют с неким махатмой. Также в одном из своих постов погибшая девушка рассказывала, что они с Евгением выросли на Алтае.

«С моей женой мы знакомы не первую жизнь»

Евгений Шенов в группе «Шамбала- эволюция сознания» в свою очередь делился тем, что когда-то места силы на Алтае позволили ему оттолкнуться от минимума.

«Многое до того осознания я воспринимал как данность, как нечто такое, что мне следует холить и лелеять, делая лучшее из того, что я могу. Квартира в нелюбимом городе, машина, пусть и дорогая, но купленная только как оптимальный вариант, и ещё кучу других мелочей и не мелочей.

Единственная радость – любимая и единственная жена», - рассказывал он «Вконтакте».

После этого осознания у них с Яной родился проект «Шамбала - эволюция сознания» с платными семинарами.

«Мой путь меня привёл к тому, что на текущий момент я восстановил уже достаточно большую часть памяти своих прошлых жизней, - рассказывается на странице Евгения Шенова, - С моей женой Яной мы знакомы далеко не первую жизнь. Мы довольно быстро нашли друг друга и в этой жизни. И когда нашего совместного опыта скопилось уже много, мы начали его записывать, а потом открыли Центр Эволюции Сознания «Шамбала», который долгое время был просто группой в Контакте по интересам».

Мистические сновидения

В эзотерической группе Яна и Евгений представлены как мастера. В опубликованных статьях молодые люди рассказывают и о собственном мистическом опыте.

Погибшая Яна Кургаева была ведущей эзотерического семинара Фото: СОЦСЕТИ

Яна вспоминала эти случаи еще из детства: «Помните, как в детстве многие пытались вызвать разных существ (которых, очевидно выдумали сами дети). Я не верила в это и понимала, что это выдумки, но так же у меня было четкое ощущение того, что мир волшебен сам по себе, что возможно все при желании… поэтому я решила выдумать своё существо и предложить друзьям его вызвать. Как сейчас помню: нас было человек десять, в моем методе надо было использовать воду… помню, как вода в стакане начала бурлить сама, дети сидели вокруг, к стакану никто не подходил. Естественно, большинство детей завизжали, то ли от удивления, то ли от страха и убежали из комнаты».

Евгений много размышляет о сновидениях:

«Со школы мне начали сниться сны, в которых я читал книги по различным школьным предметам (далее – по предметам в университете). Самое интересное, что я запоминал информацию, пользовался ей в процессе обучения и получал отличные оценки. На учёбу всегда не хватало времени, ведь жизнь состоит не только из школы и института. Вот и компенсировать приходилось в своих снах, ведь сильно хотелось успеть во всём. Ещё тогда я убедился, что во сне мы можем многое. Я не воспринимал всё как само собой разумеющееся, я был в шоке, в хорошем смысле слова. Но это меня подтолкнуло и дальше практиковать такие сновидения и запоминать сны».

От описаний сновидений Евгений переходит к размышлениям о жизни и смерти:

«Лично для себя (основываясь на собственный опыт и знания, жизнь и чувства) я сделал удивительное открытие, что я не вижу большой разницы между жизнью и смертью, сном и явью, нашим миром и любым из параллельных. Ведь всё является лишь отражением, частным явлениям необъятной вселенской души. Всё едино, и в то же время все частности иллюзорны. Почему я так утверждаю? Потому что сновидения научили меня одинаково серьёзно проживать свою жизнь и «здесь», и «там». Очень часто я не понимаю, проснулся ли я уже или ещё сплю. Пожалуй, это ощущение только обостряется из года в года, изо дня в день».

Сегодня в группе «Шамбала - эволюция сознания» нет пока ни одного сообщения о случившейся трагедии.

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