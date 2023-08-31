Из 12 человек в живых остались только трое. Фото: КГКУ «ЦОД»

3 сентября будет ровно год со дня трагедии в Камчатском крае: восемь туристов и один гид погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка. Среди погибших был и уроженец Бийска. Еще одному гиду, барнаульцу Ивану Алабугину, и двум туристам удалось выжить, благодаря случайным обстоятельствам – в момент трагедии они были вдали от группы. Накануне прошло первое судебное заседание по факту трагедии. Как продвигается дело – в материале «Комсомолки».

Смертельный тур

29 августа прошло первое судебное заседание по резонансному делу о гибели туристов. Как сообщили в пресс-службе следственного управления, перед судом предстал Андрей Степанов, директор туристической фирмы, которая оказывала небезопасные услуги. ООО «Экстрим тайм» было организатором смертельного тура, но, по данным следствия, в компании для сопровождения группы наняли двух инструкторов-проводников, которые якобы не имели навыков и полномочий, чтобы проходить по маршруту особой категории сложности.

Фото: КГКУ «ЦОД»

- Несмотря на осведомленность о невозможности оказать безопасную услугу по сопровождению 10 туристов двумя неуполномоченными лицами, в отсутствие утвержденного маршрута и разрешения природного парка на посещение природного объекта, обвиняемый принял решение об организации в период с 28 августа по 9 сентября 2022 года туристического похода на вершину вулкана Ключевская сопка, - отметили в следственном управлении.

В итоге тургруппа в составе 10 отдыхающих и двух гидов 30 августа начала восхождение. Дорога лежала через южный склон вулкана. 3 сентября на высоте 4000 метров над уровнем моря два туриста почувствовали себя плохо, и барнаульский гид Иван Алабугин спустился с ними в домик вулканологов. Однако основная группа продолжила восхождение. На высоте 4400 метров они поняли, что продолжить путь по ледовому склону не получится, поэтому решили спуститься. На обратном пути альпинисты сорвались вниз. Восемь человек и сопровождающий их инструктор от полученных травм скончались…

Степанов во время следствия признал вину, раскаялся и сотрудничал со следствием. В связи с этим дело в его отношении было выделено в отдельное производство.

Также следователи установили вину новосибирского инструктора Андрея Мищенко, который нарушил правила и сделал единую сцепку для всех альпинистов, из-за чего все туристы упали в один момент. Но уголовное дело в его отношении прекратили в связи со смертью.

Расследование в отношении барнаульского гида Ивана Алабугина продолжается.

Выжившие

Иван Алабугин – гид из Барнаула, в поддержку которого высказались многие опытные альпинисты. Действительно, в момент трагедии его не было вместе с сорвавшимися. Но он до последнего боролся за их жизни после падения…

Как рассказывал сам молодой человек спасателям, 3 сентября была просто идеальная погода. Когда двое из туристов, Анастасия Усачева и Роман Аверин, пожаловались на плохое состояние, гид, согласно инструкции, повел их вниз. Другой гид (Андрей Мищенко из Новосибирска, прим. ред.) продолжил восхождение с группой. Оставалось всего лишь 158 метров до вершины.

Иван, Настя и Роман практически дошли до домика вулканологов. Уже на подходе с гидом по рации связался его коллега из Новосибирска и сказал, что группа сорвалась. Иван собрал спальные мешки, палатку, медицинские препараты и отправился на помощь пострадавшим до прибытия спасателей. Но, к сожалению, помочь им так и не удалось: один за другим туристы погибали от страшных травм…

Когда никого в живых уже не осталось, Иван решил спуститься. Эти дни в окружении холода и смерти не прошли для Ивана бесследно. После эвакуации медики диагностировали у барнаульского инструктора обморожение первой-второй степени пальцев обеих кистей рук и стоп, а также левой щеки лица. Его положили в хирургическое отделение больницы.

Фото: КГКУ «ЦОД»

На момент следствия Ивану пришлось остаться в Камчатском крае. Его поддерживают не только коллеги, но и супруга Виктория. Судя по соцсетям, она находится на Камчатке вместе с мужем.

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