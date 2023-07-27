Попал в пылевой вихрь и не справился: почему сгоревший на Алтае вертолет в последнюю минуту задел хвостом столб

От самолета остались только обломки. Фото: ГУ МЧС РФ

Вертолет заходит на посадку, летит над полем. Издалека его снимают жители ближайших домов и турбаз – судно держится в воздухе прямо, снижается равномерно. Вот борт уже почти у земли, аккуратно пролетает рядом со столбами линии электропередач, выбирает место для остановки. Почти касается земли - и вдруг хвостом буквально сносит столб с проводами. Провода падают на крышу – машина вспыхивает в минуты. Из объятой огнем машины с трудом выползают люди - к ним уже кидаются навстречу местные жители, пытаются помочь, вызывают врачей.

В вертолете были три члена экипажа, остальные туристы, всего на борту было 16 человек. Известно, что погибли 6 человек, 7 туристов в больнице, одна женщина в реанимации. Сам капитан вертолетного судна Вячеслав Демихов выжил, получил не слишком серьезные повреждения. Его уже успели допросить в следственном комитете. Но что же случилось? Демихов – опытный пилот, до этого летал на Робинсоне, помогал в тушении лесных пожаров.

Своим мнением мы попросили поделиться опытного бортмеханика:

- Сейчас рано что-то конкретное говорить, надо бортовые самописцы (черные ящики) смотреть. Пока по видео кажется, что у него не хватило педали предотвратить вращение. Возможно, нужно было сразу садиться, не ждать, пока вертолет будет вращать. А тут пилот попал в пылевой вихрь и опрокинул машину. Я думаю вина пилотов, но опять же, мы не знаем условий и показаний приборов, могут быть и отказы систем, двигателя и т.д. Есть ощущение, что он задел столб рулевым винтом, а если это так, если винт поврежден, начинается сильная раскрутка. Вероятно, летчики неправильно подобрали площадку, потому приземлись не сразу, долго примеривались. К сожалению, в таких авариях пожар практически неизбежен: в баках было топливо, хватило одной искры, - рассказал бортмеханик Алексей, который попросил пока не называть его фамилию, до появления официальных результатов проверки.

Шесть человек после крушения погибли. Фото: ГУ МЧС РФ

Сейчас разбираться с тем, что произошло будут следователи. Известно, что вертолет принадлежал компании Алтай-Авиа, которая совершает туры на гору Белуха. Туры активно рекламировали – буквально 18 июля в соцсетях представители компании упоминали, что забронировать тур можно по привлекательной цене, со скидкой.

Сам тур представляет собой полет над горой Белуха, с посадкой на озере Аккема, стоянка длится два часа. Финальная точка в селе Карасук, оттуда экскурсия отправляется, туда же прибывает. В Тюнгуре вертолет садится для "вкусного обеда" - так написано в программе экскурсии.

- Я писала им, хотела забронировать полет на конец августа. Мне объяснили, что все безопасно, вертолеты новые, пилоты постоянно обучаются, опытные. Сейчас я хочу от полета отказаться, просто в шоке, что можно вот так на отдыхе погибнуть – поделилась одна из клиенток компании, москвичка Ирина. Она отметила, что ей озвучивали сумму в 40 тысяч рублей за полет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сам не знаю как произошло»: член экипажа разбившегося вертолета Ми-8 на Алтае рассказал о трагедии

(подробности)

«Еще одна женщина, увы, уходит»: фельдшер скорой о состоянии пострадавшей в крушении вертолета МИ-8 в Республике Алтай

Медики рассказали о состоянии пострадавшей в крушении вертолета МИ-8 на Алтае (подробности)

Читайте на WWW.ALT.KP.RU: https://www.alt.kp.ru/daily/27534/4799854/