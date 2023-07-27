Как разбился вертолет, когда до земли оставалось всего два метра: Полная хронология падения Ми-8 на Алтае

Крушение вертолета Ми-8 на Алтае 27 июля 2023 Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Бело-синий вертолет красиво летит на фоне гор к вертолетной площадке. На борту экипаж и 13 туристов. Люди снимают посадку на телефон. Еще пара минут и борт сядет. Видео обрывается, ведь дальше ничего интересного. Но именно в этот момент с судном происходят странные вещи. Он падает набок и загорается. До земли оставалось всего два метра… Мы восстановили хронологию падения вертолета 27 июля на Алтае с приблизительным временем.

Фирма «АлтайАвиа» проводила масштабную рекламную кампанию — людей зазывали на авиапрогулки по живописным сибирским местам.

«Любое мероприятие – свидание, день рождения или просто прогулка – станут более удивительными на борту вертолета, движущемуся со скоростью 250 км/ч на высоте птичьего полета», - говорится на сайте. В добавлении указано, что фирма имеет сертифицированную авиационно-техническую базу. Полет на гору Белуха с посадкой на озере Аккем — одна из самых продолжительных экскурсий — 3 часа 10 минут. Но 27 июля в поселке Тюнгур Усть-Коксинского района Алтайского края авиапрогулка завершилась катастрофой.

Хронология падения вертолета Ми-8 на Алтае

27 июля утром: борт с туристами вылетел с посадочной площадки «Карасук». Вертолет прошел вверх по течению реки Катунь. Затем судно облетело гору Белуха.

13.30: вертолет везет туристов к Аккемскому озеру. На его берегу расположен поселок Тюнгур, где есть вертолетная площадка. Там предполагалась стоянка и обед. Пассажиры уже были в ожидании — скорей бы размять ножки.

14.00: судно приближается к площадке. Именно этот момент засняли жители поселка. Ми-8 летит ровно, уверенно. Ничего не предвещает трагедии.

Крушение вертолета Ми-8 на Алтае 27 июля 2023 Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

14.30: до земли остается два метра. Вертолет неожиданно поднимает пыль. Борт закручивает, он задевает столб и падает набок. Сверху на него рухнули электропровода. Начался пожар.

14:50: из горящего вертолета удается выбраться нескольким пассажирам. Пилоты и бортмеханик выжили. Как сообщают очевидцы одного выбросило через стекло, остальных быстро достали. Четыре человека погибли. Изначально, сообщалось о шести погибших, но позже выяснилось, что двое туристов не поднимались на борт.

15:10: пострадавших при крушении вертолета Ми-8 доставили в Усть-Коксинскую больницу вертолетом. У пациентов ожоги 1-2 степени, у одного травма ноги. Все находились в сознании.

Что известно о пилоте вертолета Ми-8, упавшего в Республике Алтай

Сейчас некоторых пострадавших готовят к отправлению самолетами санавиацией в Ожоговый цент в Барнауле.

Капитан вертолета Вячеслав Демихов выжил, получил травму. Его уже успели допросить в следственном комитете. Известно, что Демихов – опытный пилот, до этого летал на Робинсоне, помогал в тушении лесных пожаров.

Капитан судна Вячеслав Демихов выжил, получил травму Фото: Анна Перевощикова

Что говорят в авиакомпании

В «АлтайАвиа», организовавшей тур, уже прокомментировали трагедию и выразили соболезнования семьям и готовность оказать помощь.

- Мы находимся в тесном контакте с органами государственной власти для выяснения всех обстоятельств крушения. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим будет оказана помощь.

Все подробности о крушении вертолета Ми8 на Алтае 27 июля, причинах и словах очевидцев, читайте по ссылке.

Крушение вертолета Ми-8 на Алтае 27 июля 2023 Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Хроника крушений вертолетов

17 февраля 2023 года вертолет Robinson 44 совершил жесткую посадку во время авиапрогулки. На борту находилась семейная пара. Погибли пилот и 34-летняя женщина, ее 39-летнего супруга доставили в больницу. Известно, что в это время в гостинице оставался их четырехлетний сын, его на борт не взяли.

20 февраля 2023 года совершил жесткую посадку частный вертолет АС-350 «Еврокоптер». На нем возили сноубордистов-фрирайдеров, желающих покататься с вершины горы Топхан. В день трагедии на борту находились командир и пять человек. Один пассажир погиб, другой получил тяжелые травмы. Причиной назвали отказ техники и ошибку пилотирования.

24 апреля 2023 году в Волгоградской области в разбился вертолет санавиации «Ансат», вылетевший из кардиоцентра. Трагедия произошла в 5 километрах от вертолетной площадки, куда должен был приземлиться борт. Рядом тоже шли линии электропередач. Погиб пилот, пассажиров на борту не было. Причиной назвали техническую неисправность.

12 августа 2021 года на юге Камчатки потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро», на борту которого находились 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга и три члена экипажа. При заходе на посадку судно упало в Курильское озеро и затонуло. Восемь человек удалось спасти из воды, еще восемь - погибли. Сразу рассматривались три причины - ошибка пилота, неисправность вертолета и плохие погодные условия.

10 декабря 2021 года в Кузбассе разбился частный вертолет Robinson R-66. Он летел из Новокузнецка в район Каракольских озер. Причиной аварии стал некачественный керосин. В результате погиб пилот воздушного судна.

Крушение вертолета Ми-8 на Алтае 27 июля 2023. Фото: Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

7 февраля 2020 года в Татарстане потерпел крушение частный вертолет Bell, на борту которого находились три человека. Два человека — пилот и пассажир — выжили, еще один пассажир скончался. Им оказался депутат Государственной думы, миллионер Айрат Хайруллин. Одной из возможных причин катастрофы могла стать неблагоприятная погода — стоял туман.

8 декабря 2012 года в Тверской области после вылета пропал частный вертолет Robinson R44. Его обломки нашли через несколько дней. Считается, что бортом управлял вертолетом управлял скандально известный бизнесмен Федор Царев. Он летел вместе с двумя напарниками. Все погибли. Основная причина — ошибка пилотирования и плохая погода.

2 июня 2000 года на собственном вертолете разбился известный офтальмолог Святослав Федоров и три человека экипажа. Это был вертолет, изготовленный в Югославии по лицензии концерна «Еврокоптер». Проверка показала, что во время полета оторвалась лопасть несущего винта.

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