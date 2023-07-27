Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Республике Алтай 27 июля 2023 года Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Стал известен список туристов, находившихся на борту упавшего вертолета Ми-8. Он потерпел крушение при заходе на посадку в селе Тюнгур Усть-Коксинского района.

По имеющимся данным на борту находились следующие туристы:

Запара Алексей 1988 г.р.

Ратников Александр 1963 г.р.

Паташенко Елена 1987 г.р.

Камарова Наталья 1969 г.р.

Волова Аурика 1979 г.р.

Кузьмина Юлия 1976 г.р.

Левшукова Елена 1980 г.р.

Горбунов Евгений 1989 г.р.

Кургаева Яна 1988 г.р.

Мацулев Владимир 1975 г.р.

Даниленко Инга 1959 г.р.

Смирнова Татьяна 1986 г.р.

Ишутин Игорь 1989 г.р.

В авиакатастрофе погибло шесть человек. По факту происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Рухнувший вертолет принадлежит компании «АлтайАвиа»:

– Мы подтверждаем, что вертолет принадлежит авиакомпании «АлтайАвиа». Мы находимся в тесном контакте с органами государственной власти для выяснения всех обстоятельств крушения. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим будет оказана помощь, – прокомментировали представители компании.

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