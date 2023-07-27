«С такими травмами не выживают»: экстренные службы рассказали о состоянии пассажиров Ми-8, упавшего в Республике Алтай

Шесть человек погибли и семеро получили травмы при крушении вертолета. Фото: ГО ЧС и ПБ по Республике Алтай

27 июля в Республике Алтай потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту было 15 человек - три члена экипажа и 12 туристов. В результате катастрофы шестеро погибли, ещё семеро пострадали.

Как сообщили в экстренных службах, у троих выживших ожоги более 90% тела. По словам опытного алтайского реаниматолога Олега Першина, с такими травмами не выживают.

- При подобном пожаре пострадавшие получают ожоги 3 и 4 степени. При таком раскладе вероятность гибели, увы, 100% …, - говорит доктор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Республике Алтай рухнул вертолет: шесть человек погибли, еще семеро пострадали

Семь человек погибли при крушении вертолета Ми-8 на Алтае (подробнее)

Стала известна причина падения вертолета Ми-8 в Республике Алтай 27 июля 2023

Причиной крушения Ми-8 в Республике Алтай 27 июля 2023 стали электрические провода (подробнее)

«Шесть человек погибли, виноваты провода»: в Республике Алтай 27 июля упал вертолет Ми-8

Рухнувший на Алтае вертолет летел с туристами с горы Белуха (подробнее)