Стала известна причина падения вертолета Ми-8 в Республике Алтай 27 июля 2023

Командир судна Вячеслав Демихов Фото: Анна Перевощикова

27 июля 2023 на Алтае упал вертолет Ми-8. Причиной крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай стали электрические провода. Об этом сообщают экстренные службы.

По данным ГУ МЧС по региону, частный вертолет Ми-8 разбился при заходе на посадку в населенный пункт Тюнгур Усть-Коксинского района.

- По предварительным данным, он задел электрические провода и загорелся, - уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется.

Вертолет возвращался с горы Белуха. На борту было трое членов экипажа и 12 туристов. Шестеро из них погибли. По данным Mash Siberia, среди погибших якобы командир воздушного судна Вячеслав Демихов. Однако официально информация не подтверждена.

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