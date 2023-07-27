видео крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай 27 июля 2023
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай
Появилось видео крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай 27 июля 2023.
На кадрах видно, что судно сгорело полностью. Мощные клубы черного дыма поднимаются в небо.
Напомним, что вертолет Ми-8 с туристами разбился при жесткой посадке. Он задел электрические провода и рухнул с последующим возгоранием. На судне находились 16 человек, шестеро погибли.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, на место происшествия выехал горно-алтайский транспортный прокурор.
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