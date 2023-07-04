«В меня вселился дух ведьмы»: заживо сжегшую полуторогодовалую дочку мать отправили в психушку

Расплавившийся таз, в котором мать подожгла ребенка Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Жительница Советского района, которая сожгла свою полуторагодовалую дочь в феврале этого года, признана невменяемой и отправлена на принудительное лечение. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, у нее обнаружили хроническое психическое расстройство.

- По результатам судебно-медицинских экспертиз установлено, что в силу хронического психического заболевания женщина была лишена способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - отметили в следственном управлении.

Напомним, семья с 2018 года состояла на профилактическом учете, а в январе 2023 года женщину ограничили в родительских прав на трех детей. Но это не помешало горе-матери продолжить воспитывать ребятишек.

Она заранее спланировала убийство дочери: купила в магазине пять бутылок керосина, прихватила красный таз и 20 февраля пришла с дочерью и восьмилетним сыном к складским помещениям, возле которых редко ходят сельчане. Там она посадила полуторогодовалую малышку в таз, залила горючим и подожгла. За всем этим ужасом вместе с ней наблюдал ее восьмилетний ребенок. После убийства девочки женщина и мальчик скрылись.

Она заранее спланировала убийство дочери Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Какие мотивы подвигли мамашу на это кошмарное преступление – непонятно, но жители села рассказывали, что женщина считала себя одержимой духом ведьмы. По одной из версий, она якобы решила устроить акт экзорцизма и пламенем изгнать из маленького ребенка бесов. При этом еще до убийства, со слов местных, она вела себя неадекватно: среднего мальчика, к примеру (который и стал свидетелем убийства малышки, прим. ред.) она не пускала учиться в школу, старший сын–инвалид тоже находился на домашнем обучении.

- Она говорила: «В меня вселился дух ведьмы». Верила в мистику, магию, занималась гаданиями. Дома у нее было большое количество библий и всякой религиозной литературы, - рассказывала «Комсомолке» знакомая женщины.

К тому же, мамаша нигде не работала и жила на пенсию ребенка по инвалидности. Обязанности по воспитанию детей она, мягко говоря, плохо исполняла: ребятишек часто видели голодными и одетыми не по погоде. А мать тем временем спускала деньги на услуги различных колдунов. Если кто-то из местных делал ей замечание, то она заявляла, что якобы «обольет себя бензином, обнимет детей и подожжется».

Мать признана невменяемой Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Была и другая версия произошедшего. Якобы женщина хотела сделать дочь инвалидом, чтобы получать еще больше выплат.

Однако по итогу её все же признали невменяемой и освободили от уголовной ответственности. Суд постановил применить к ней принудительное лечение. Матери будут оказывать медицинскую психиатрическую помощь в стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

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