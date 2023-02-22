Стало известно, что будет с детьми жительницы Алтая, которая сожгла полуторогодовалую дочь

Ребенок, на глазах которого сожгли девочку, получает помощь психологов Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае двоих детей изъяли из семьи, где мать заживо сожгла 1,5-годовалую девочку. Сейчас жизни братьев ничего не угрожает. Подробнее об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева

Напомним, 20 февраля в одном из сел Советского района женщина привела дочь к складам, посадила в капроновый таз, облила керосином и подожгла. Известно, что в семье есть еще двое малышей, один из которых стал свидетелем чудовищного преступления. Семья считалась неблагополучной, 25 января Советский районный суд в связи с неадекватным поведением женщины и ее психическим состоянием постановил ограничить ее в родительских правах, однако дети продолжали жить с матерью, пока не произошло убийство.

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае выезжала в Советский район, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.

– Детям из этой семьи требуется забота и лечение, – отметила Ольга Казанцева.

Ребенок, на глазах которого сожгли девочку, получает помощь психологов в социальном центре. Органы опеки и попечительства уже ищут для него новую семью. Его брата передали на воспитание отцу, за ситуацией следят социальные службы и оказывают поддержку.

Ранее мы писали о том, что в отношении матери детей возбудили уголовное дело по п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). Кроме того, в отношении должностных лиц органов системы профилактики, в чьи обязанности входил контроль за этой семьей, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Правоохранители продолжают расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего, назначено проведение различных экспертиз.

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