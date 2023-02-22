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Общество22 февраля 2023 4:00

Стало известно, что будет с детьми жительницы Алтая, которая сожгла полуторогодовалую дочь

Братьев изъяли из семьи
Герман Архаров
Ребенок, на глазах которого сожгли девочку, получает помощь психологов

Ребенок, на глазах которого сожгли девочку, получает помощь психологов

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае двоих детей изъяли из семьи, где мать заживо сожгла 1,5-годовалую девочку. Сейчас жизни братьев ничего не угрожает. Подробнее об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева

Напомним, 20 февраля в одном из сел Советского района женщина привела дочь к складам, посадила в капроновый таз, облила керосином и подожгла. Известно, что в семье есть еще двое малышей, один из которых стал свидетелем чудовищного преступления. Семья считалась неблагополучной, 25 января Советский районный суд в связи с неадекватным поведением женщины и ее психическим состоянием постановил ограничить ее в родительских правах, однако дети продолжали жить с матерью, пока не произошло убийство.

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае выезжала в Советский район, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.

– Детям из этой семьи требуется забота и лечение, – отметила Ольга Казанцева.

Ребенок, на глазах которого сожгли девочку, получает помощь психологов в социальном центре. Органы опеки и попечительства уже ищут для него новую семью. Его брата передали на воспитание отцу, за ситуацией следят социальные службы и оказывают поддержку.

Ранее мы писали о том, что в отношении матери детей возбудили уголовное дело по п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). Кроме того, в отношении должностных лиц органов системы профилактики, в чьи обязанности входил контроль за этой семьей, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Правоохранители продолжают расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего, назначено проведение различных экспертиз.

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