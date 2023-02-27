«Я уговаривала ее лечь в больницу»: мать женщины, которая сожгла ребенка, рассказала об их семье

Расплавившийся таз, в котором мать подожгла ребенка Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

22 февраля в алтайском селе Советского района похоронили полуторогодовалую малышку, которую убила собственная мать. 40-летняя Ирина посадила дочку в тазик, облила керосином и сожгла заживо… Возле зернохранилища, где произошла кровожадная расправа над девочкой, местные организовали стихийный мемориал с игрушками и цветами.

Двух оставшихся детей после случившегося изъяли из семьи. Скорее всего, опекунство над ними возьмет бабушка, которая проживает в Новосибирске. Как пишет «КП»-Новосибирск», незадолго до убийства девочки бабушка пыталась предотвратить страшное: поняв, что с дочкой творится неладное, она уговаривала ее лечь на лечение в психиатрическую больницу, обращалась в опеку, чтобы там повлияли на Ирину.

- Я год молила опеку проверить семью дочери! В январе 2023 года ее временно ограничили в родительских правах, но не определили детей в социальный центр. А дочка все это время вела себя странно, стала верить какой-то магии. Я уговаривала ее лечь в больницу - она не послушалась, все ездила в село Красный Яр к какой-то Гуле. Меня к детям не подпускала: однажды хотела приехать - она сказала, что похоронит меня, - рассказала бабушка.

Женщина хотела забрать внуков к себе, но дочка ее не подпускала. Напомним, Ирина воспитывала троих детей: полуторогодовалую девочку и мальчиков восьми и 15 лет, старший является инвалидом. После трагедии одного из сыновей обвиняемой передали в детское госучреждение, а его брата – отцу, но бабушка намерена бороться за внуков.

- Я хотела бы забрать детей, в Урожайном им будет плохо, особенно мальчику, который видел этот ужас. Ведь там каждый будет ему об этом напоминать. Ребенку теперь это не забыть..., - отметила она в разговоре с корреспондентом.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева рассказала, что восьмилетний мальчик, на глазах которого мать сожгла малышку, сейчас получает психологическую помощь в социальном центре. Для него уже подыскивают новую семью. А старшего брата пока передали на воспитание отцу, за семьей присматривают социальные службы и оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, в отношении матери возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего с особой жестокостью. Также следователи возбудили еще одно дело – на должностных лиц органов системы профилактики. Поводом стало то, что, мать еще в январе ограничили в родительских правах, но детей из семьи так и не изъяли.

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