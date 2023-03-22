Посадила в таз и облила керосином: как продвигается расследование по делу матери, которая заживо сожгла маленькую дочь

Мать, которую многие односельчане считают невменяемой, сейчас находится под стражей Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Чуть больше месяца назад, 20 февраля, в небольшом селе Советского района Алтайского края произошла чудовищная трагедия. Женщина заживо сожгла собственную 1,5-годовалую дочку на глазах у восьмилетнего сына. В Следкоме региона «Комсомолке» рассказали, как продвигается дело детоубийцы.

- Назначена комплексная экспертиза. Как получим результаты судебно-медицинских и психиатрических экспертиз, будем делать выводы. Срок следствия по уголовному делу - два месяца, но он может продлеваться. Все зависит от экспертных учреждений, от сроков экспертиз. У нас пока два месяца не истекли, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

Мать, которую многие односельчане считают невменяемой, сейчас находится под стражей. Ее двое сыновей 8 и 15 лет – в детских учреждениях.

- Детей сразу же изъяли. Сейчас ими занимаются органы опеки и попечительства, - уточнила представитель Следкома.

Напомним эту жуткую историю. Днем женщина привезла дочку и сына к складским помещениям. Там она посадила малышку в красный таз, облила керосином и чиркнула спичкой. Все это шокирующее действо наблюдал восьмилетний мальчик. После горе-мамаша с сыном ушли, а малютка сгорела заживо…

Таз, в котором женщина сожгла дочку Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

По словам одной из жительниц села, женщина была «сама себе на уме». В начале этого года ее ограничили в родительских правах, так как за детьми она не смотрела, хотя старшему - инвалиду был положен особый уход. Она нигде не работала, а единственным источником дохода была пенсия ребенка-инвалида. В доме у них был настоящий бедлам: куча грязной одежды, семечки, перевернутые кровати… А детям порой нечего было покушать.

Вместо того, чтобы ухаживать за дочкой и сыновьями, многодетная мать увлеклась колдовством.

- Она верила в магию, мистику, занималась гаданиями. Говорила: «В меня вселился дух ведьмы». Дома у нее было много всякой разной религиозной литературы, - рассказывали односельчане.

В какой-то момент селянка совсем потеряла связь с реальностью и решила, что в ее дочку вселились бесы. А чтобы изгнать злых духов, решила совершить обряд сожжения.

Отойдя от шока, общественность в соцсетях начала возмущаться: почему дети жили с невменяемой матерью, которую ограничили в родительских правах еще в январе? Тогда губернатор края Виктор Томенко поручил проверить работу комиссии по делам несовершеннолетних, психиатрической службы, органов опеки и попечительства. А следствие, кроме уголовного дела по факту убийства, возбудило еще одно – по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

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