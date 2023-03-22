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22 марта 2023 6:33

Посадила в таз и облила керосином: как продвигается расследование по делу матери, которая заживо сожгла маленькую дочь

В алтайском Следкоме рассказали, как продвигается дело женщины, которая заживо сожгла дочь
Александра Сапожкова
Мать, которую многие односельчане считают невменяемой, сейчас находится под стражей

Мать, которую многие односельчане считают невменяемой, сейчас находится под стражей

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Чуть больше месяца назад, 20 февраля, в небольшом селе Советского района Алтайского края произошла чудовищная трагедия. Женщина заживо сожгла собственную 1,5-годовалую дочку на глазах у восьмилетнего сына. В Следкоме региона «Комсомолке» рассказали, как продвигается дело детоубийцы.

- Назначена комплексная экспертиза. Как получим результаты судебно-медицинских и психиатрических экспертиз, будем делать выводы. Срок следствия по уголовному делу - два месяца, но он может продлеваться. Все зависит от экспертных учреждений, от сроков экспертиз. У нас пока два месяца не истекли, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

Мать, которую многие односельчане считают невменяемой, сейчас находится под стражей. Ее двое сыновей 8 и 15 лет – в детских учреждениях.

- Детей сразу же изъяли. Сейчас ими занимаются органы опеки и попечительства, - уточнила представитель Следкома.

Напомним эту жуткую историю. Днем женщина привезла дочку и сына к складским помещениям. Там она посадила малышку в красный таз, облила керосином и чиркнула спичкой. Все это шокирующее действо наблюдал восьмилетний мальчик. После горе-мамаша с сыном ушли, а малютка сгорела заживо…

Таз, в котором женщина сожгла дочку

Таз, в котором женщина сожгла дочку

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

По словам одной из жительниц села, женщина была «сама себе на уме». В начале этого года ее ограничили в родительских правах, так как за детьми она не смотрела, хотя старшему - инвалиду был положен особый уход. Она нигде не работала, а единственным источником дохода была пенсия ребенка-инвалида. В доме у них был настоящий бедлам: куча грязной одежды, семечки, перевернутые кровати… А детям порой нечего было покушать.

Вместо того, чтобы ухаживать за дочкой и сыновьями, многодетная мать увлеклась колдовством.

- Она верила в магию, мистику, занималась гаданиями. Говорила: «В меня вселился дух ведьмы». Дома у нее было много всякой разной религиозной литературы, - рассказывали односельчане.

В какой-то момент селянка совсем потеряла связь с реальностью и решила, что в ее дочку вселились бесы. А чтобы изгнать злых духов, решила совершить обряд сожжения.

Отойдя от шока, общественность в соцсетях начала возмущаться: почему дети жили с невменяемой матерью, которую ограничили в родительских правах еще в январе? Тогда губернатор края Виктор Томенко поручил проверить работу комиссии по делам несовершеннолетних, психиатрической службы, органов опеки и попечительства. А следствие, кроме уголовного дела по факту убийства, возбудило еще одно – по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

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