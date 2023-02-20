Женщина привезла детей к складским помещениям Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Жуткий случай произошел 20 февраля в селе Урожайное Советского района Алтайского края. Местная жительница сожгла маленькую дочку на глазах у своего восьмилетнего сына.

Как рассказали в прокуратуре и следкоме региона, днем 20 февраля женщина привезла детей к складским помещениям. Там мать облила полуторагодовалую малютку горючей жидкостью и подожгла. Все это чудовищное действо наблюдал ее сын, брат девочки. После этого женщина скрылась с мальчиком с места происшествия. А малышка сгорела заживо.

Как выяснилось, женщина психически больна. Свой безумный поступок она объяснила тем, что «изгоняла из дочери духов». Также известно, что семья состоит на учете как неблагополучная, и в январе этого года суд ограничил мать в родительских правах.

- Следком возбудил дело по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Женщина задержана, - сказали в следкоме региона.

Также на место происшествия выехал и.о. прокурора Советского района Максим Вишняков. Расследования поставлено на контроль прокуратуры.

- Продолжается проверка причин и условий произошедшего. Будет также дана оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики, в чьи обязанности входил контроль за данной семьей, по факту халатности, - отметили в прокуратуре региона.

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