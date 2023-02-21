Расплавившийся таз, в котором мать подожгла ребенка Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

20 февраля небольшое село Советского района Алтайского края вздрогнуло в диком ужасе: одна из местных жительниц облила свою полуторагодовалую дочь керосином и подожгла. Малышка сгорала заживо, а мать просто стояла рядом и наблюдала… Что толкнуло женщину на столь зверское убийство собственного ребенка – в материале «Комсомолки».

Сама себе на уме

В селе, где произошло ЧП, проживают чуть больше тысячи человек. Несмотря на всю свою красоту (рядом находится известное Лебединое озеро, прим. ред.), деревушка очень бедная. Дом, в котором проживала семья, была куплена на средства материнского капитала. Женщина в одиночку воспитывала трех детей – двух мальчиков (8 и 15 лет) и полуторогодовалую дочь.

- Старший сын у нее инвалид, находится на домашнем обучении. Средний ребенок мог бы ходить в школу, но мать была против. Жалоб на нее поступало очень много: семья находится на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и на внутришкольном учете с 2017 года, - рассказала «Комсомолке» одна из местных жительниц Татьяна (имя изменено по просьбе собеседника, прим. ред.).

По словам Татьяны, женщина, убившая свою дочь, была, так сказать, «сама себе на уме». В январе этого года её ограничили в родительских правах, так как за детьми она особо не смотрела, хотя старшему был положен постоянный уход. Официально она нигде и не работала, а единственным доходом в семье стала пенсия ребенка-инвалида.

Несмотря на то, что агрессии по отношению к окружающим женщина не проявляла, в селе все знали, что психически она не совсем уравновешенная. В свободное время многодетная мать увлекалась колдовством - утверждала, что в нее вселился дух, который ей управляет.

- Она говорила: «В меня вселился дух ведьмы». Верила в мистику, магию, занималась гаданиями. Дома у нее было большое количество библий и всякой религиозной литературы, - добавила знакомая женщины.

В социальных сетях местные возмущаются, что на ненормальную мать давно пытались обратить внимание властей.

- Она у меня в магазине стояла и возмущалась, что надо бежать домой, должны приехать с проверкой. Ей звонили, каждый раз и предупреждали, чтобы не бегать не искать её по деревне. Вы придите внезапно, посмотрите, что там творилось. Дети не виноваты, но это просто дикие Маугли, асоциальны во всём. Лучше бы их горилла воспитывала, - пишет местная жительница Светлана в телеграм-канале Советского района.

- У нее с психикой все в порядке, это утка!!! Она заранее, как оказалось, затаривалась горючей жидкостью... И в тазике заранее пропитала одежду, а уже потом пошла на этот шаг. А дома у них бедлам был: куча грязной одежды, семечки щелканые, кровати перевёрнутые, и детям нечего покушать было, - добавила другая сельчанка Татьяна.

- Обращались много раз с жалобами ,что дети грязные, зимой в лёгкой одежде, бывало, ходили ,но как всегда у наших вышестоящих лиц все хорошо и прекрасно. Ещё до рождения этой девочки средний сын бегал один по улице без присмотра, один раз чуть под машину не попал. Кто-то ее оправдывает, что больная. Она не вчера, не год назад такой стала, а очень давно. Оправданий здесь никаких не может быть. Она это заранее спланировала, выбрала место, где почти никто не ходит, - говорит жительница Анастасия.

Склады, у которых произошло убийство Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В паблике Barnaul22 уточняют, что женщина якобы ранее пыталась утопить девочку, но не смогла…

В свою очередь глава Советского района Алексей Михайлевич рассказал, что органы профилактики сделали все возможное, чтобы избежать трагедии, что немного не сходится с тем, что рассказывают местные жители.

- Со стороны органов опеки и администрации района, мы делали всё возможное, чтобы предотвратить беду, семья была у нас на учёте. И прилагались все усилия к тому, чтобы прежде всего семью сохранить. Все мы понимаем, что для каждого малыша главное, чтобы рядом была мать, близкие родные люди. Неоднократно направлялась в семью благотворительная помощь, на все проблемы откликались всегда и соседи и односельчане. Выезжали в семью и специалисты, - подчеркнул глава района в своем телеграм-канале.

Изгнание дьявола

Как рассказали «Комсомолке» местные жители, по всей видимости, и без того психически нестабильная женщина в какой-то момент совсем утратила связь с реальностью и придумала себе, что в ее полуторагодовалую дочь вселились бесы. Чтобы изгнать злых духов, женщина решила совершить специальный обряд изгнания, предварительно взяв с собой красный пластмассовый таз и пять (ПЯТЬ!!!) бутылок керосина.

Бутылки с керосином Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

- Днем 20 февраля 2023 года в селе Советского района местная жительница привезла свою 1,5-годовалую дочь к складским помещениям. Облив ребенка горючей жидкостью, мать подожгла ее на глазах 8-летнего сына, после чего скрылась с места происшествия. От полученных травм ребенок скончался, - рассказали в пресс-службе следственного управления по Алтайскому краю.

В этот момент мимо проезжал местный плотник. Поняв, что женщина сотворила что-то очень страшное, он позвонил главе сельского совета. Тот вскоре приехал и оказался шокирован невообразимым по своей жестокости убийством…

- Она ничуть не сопротивлялась: увидела меня и сама пошла сдаваться полиции. Мальчик, стоявший с ней рядом, даже не плакал… - рассказал «Комсомолке» глава сельсовета Валерий Бутусов.

Халатность

После трагедии следком возбудил уголовное дело по факту гибели малышки. На кадрах с места трагедии запечатлен оплавленный кусок пластмассы – все, что осталось от красного тазика, в котором мать заживо сожгла девочку. И следком, и прокуратура, и уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева отчитались о проведении проверки в отношении органов профилактики – тех, кто был обязан следить за неблагополучной семьей, стоящей на учете.

- Самый родной человек, призвание которого оберегать и защищать, обливает горючей жидкостью и поджигает ребенка. В семье растут еще двое ребят, и жестокая расправа над девочкой происходит на глазах 8-летнего сына. Дети помещены в государственные организации. Ситуацию взял на контроль губернатор. По его поручению еду к детям, им должна быть оказана всесторонняя помощь, - подчеркнула детский омбудсмен Ольга Казанцева.

Первые результаты проверки уже есть. По данным силовых ведомств, к жуткой трагедии могла привести халатность. Еще 25 января Советский районный суд в связи с неадекватным поведением женщины и ее психическим состоянием постановил ограничить ее в родительских правах. Но дети продолжили жить с матерью.

Женщине предъявлено обвинение Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

- Дети проживали в социально-опасном положении: мать отказывалась от их медицинского обследования, в доме зачастую отсутствовали продукты питания, имелись основания обследования женщины у психиатра, - подчеркнули в ведомствах.

Органы профилактики не приняли достаточных мер, чтобы защитить права детей, и не изъяли их из семьи, вследствие чего и могло произойти убийство малышки. В связи с этим в отношении должностных лиц органов системы профилактики, в чьи обязанности входил контроль за этой семьей, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Женщине предъявлено обвинение Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Что касается матери детей, то женщине уже предъявлено обвинение в совершении убийства с особой жестокостью. По данной статье детоубийце может грозить до 20 лет за решеткой… В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

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