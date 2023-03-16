Смерти в туалете, по дороге домой и после пива: в Алтайском крае произошла череда трагедий с подростками

Следственный комитет занимается расследованием уголовных дел, связанных с гибелью подростков Фото: Олег УКЛАДОВ

Череда происшествий с детьми всколыхнула Алтайский край в последние полгода. Что характерно, во всех случаях фигурировали алкогольные напитки. Жертвами трагедий становились подростки 15-16 лет. Вспоминаем, самые громкие происшествия с подростками последних шести месяцев.

Замерз по дороге домой

Последний случай – смерть 16-летнего подростка в одном из сел Заринского района. Местные жители до сих пор не могут поверить в случившееся – юноша возвращался с вечеринки, но так и не дошел до дома. Его похороны прошли 10 марта.

7 марта десятиклассник отправился на день рождения старшего приятеля, которому исполнилось 25 лет, в сельский Дом культуры. Там была обустроена комната отдыха, где молодежь играла в бильярд. На вечеринке пили пиво.

По данным краевого СК, празднование затянулось до ночи. Подросток провожать друга, а после чего сам отправился домой. Однако родители его в ту ночь так и не увидели. Мать искала сына по деревне, но попытки были безуспешны. Только утром, когда уже рассвело, его тело нашли на снегу с признаками обморожения.

Подростка похоронили в селе 10 марта.

Зашла в туалет и умерла

Тремя месяцами ранее трагический случай произошел в Барнауле. 15-летняя девушка отпросилась на ночевку к подруге, но по итогу оказалась на вечеринке. Утром школьница почувствовала себя плохо и вскоре скончалась. Придать огласку происшествию ее мать.

Ранее в соцсетях женщина рассказывала, что узнала о реальном местонахождении дочери только после случившегося. Все происходило 10 декабря 2022 года в квартире по адресу Змеиногорский тракт, 104м/2. Утром девушке и стало плохо, она зашла в туалет и уже не вышла. Другие подростки не сразу заметили, что девочка пропала. Дверь была заперта. Вызвали МЧС, которые и обнаружили девушку без признаков жизни. Приехавшие на место ЧП медики констатировали смерть.

Правоохранители изъяли бутылки из-под пива и провели исследование, ничего подозрительного не обнаружили. Вскрытие показало, что причиной смерти ребенка стало отравление химическим веществом неизвестного характера.

Выпила пиво – и упала

Еще один случай произошел 17 ноября 2022 в алтайском селе Топчиха. 16-летняя девушка выпила пиво и почувствовала себя плохо. Ее госпитализировали, но врачи не смогли ее спасти.

По данным источников «КП», несовершеннолетняя, находясь дома с младшим братом, выпила одну-две бутылки пива, а также якобы могла покурить вейп. Когда школьница встала с кресла, то почувствовала слабость и упала. Вернувшиеся родители увезли девушку в больницу, где ее экстренно госпитализировали, но в итоге школьница скончалась.

По всем вышеназванным случаям правоохранители возбудили уголовные дела по одной и той же статье – «Причинение смерти по неосторожности». «КП» продолжит следить за развитием событий.

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