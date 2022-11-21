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21 ноября 2022 6:00

Младший брат пытался спасти: подробности гибели алтайской школьницы после употребления пива

Следком возбудил уголовное дело по факту смерти девушки
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Точная причина гибели несовершеннолетней пока неизвестна

Точная причина гибели несовершеннолетней пока неизвестна

Фото: Олег УКЛАДОВ

17 ноября 2022 в алтайском селе Топчиха произошла трагедия: по данным правоохранителей, 16-летняя девушка выпила слабоалкогольный напиток и почувствовала себя плохо. Медики госпитализировали подростка в больницу и пытались ее спасти, но безуспешно – несовершеннолетняя скончалась.

Благополучная семья

Как сообщили в СУ СК по Алтайскому краю, в день трагедии девушка находилась дома с младшим братом. Пока взрослые не вернулись, школьница решила выпить, как сказано в официальных источниках, «слабоалкогольный напиток», после чего ее самочувствие ухудшилось.

- Девочка была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение, где после проведенных реанимационных мероприятий констатирована ее смерть, - пояснили в СК.

По данным следствия, семья погибшей была благополучной, на учете в органах профилактики раньше не состояла. Это же подтверждают и источники «Комсомолки». По данным инсайдеров, несовершеннолетняя выпила одну-две бутылки пива, а также якобы могла покурить вейп. Когда школьница встала с кресла, то почувствовала слабость и упала.

Источники утверждают, что младший брат пытался привести ее в чувства, но безуспешно. Вернувшиеся родители увезли девушку в больницу, где ее экстренно госпитализировали и провели реанимационные мероприятия. Но спасти школьницу не удалось…

По факту гибели девушки Алейский межрайонный следственный отдел СУ СК по Алтайскому краю возбудил уголовное по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, условий проживания и воспитания несовершеннолетней в семье. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, - подчеркнули в следкоме.

Также проверку организовала региональная прокуратура. Как сообщили в пресс-службе ведомства, выясняются обстоятельства и причины трагедии, а также условия проживания и воспитания погибшей. Во время проверки будет оценена работа органов системы профилактики.

Версии произошедшего

Несмотря на то, что многие СМИ уже распространили информацию о том, что девушка якобы скончалась из-за пива, точная причина гибели еще достоверно неизвестна. Точку в этом деле поставит лишь судебно-медицинская экспертиза.

Как рассказал «Комсомолке» врач анастезиолог-реаниматолог, токсиколог Олег Першин, дети довольно часто попадают на реанимационную койку после употребления алкоголя.

- С одной-двух бутылок пива несовершеннолетний вряд ли может погибнуть. Даже если ребенок покурит вейп, такой итог маловероятен, хотя никотин и алкоголь усиливают действие друг друга. Смерть может наступить по другим причинам – врожденная патология, к примеру, сердечная недостаточность, еще какие-то вещества помимо алкоголя, а также подросток может упасть, будучи нетрезвым, и получить черепно-мозговую травму, - подчеркнул Олег Владимирович.

К слову, знакомые погибшей в соцсетях пишут, что девушка была противником любых наркотических веществ, поэтому такая версия маловероятна.

- Я 40 лет работал с отравлениями, после алкоголя поступало много разных детей, и они не обязательно из неблагополучных семей. Чаще всего пили джин-тоник – не противно, вкусно, и эффект как у шампанского: алкоголь из-за газов мгновенно всасывается в кровь, поэтому опьянение наступает быстро. Алкоголь для детского организма опасен так же, как и для взрослых, но еще нужно учитывать возраст: чем младше ребенок – тем опаснее, потому что еще не сформировалась ферментная система, разрушающая алкоголь, а 16 лет – это практически взрослый организм, - добавил врач.

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