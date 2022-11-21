Точная причина гибели несовершеннолетней пока неизвестна Фото: Олег УКЛАДОВ

17 ноября 2022 в алтайском селе Топчиха произошла трагедия: по данным правоохранителей, 16-летняя девушка выпила слабоалкогольный напиток и почувствовала себя плохо. Медики госпитализировали подростка в больницу и пытались ее спасти, но безуспешно – несовершеннолетняя скончалась.

Благополучная семья

Как сообщили в СУ СК по Алтайскому краю, в день трагедии девушка находилась дома с младшим братом. Пока взрослые не вернулись, школьница решила выпить, как сказано в официальных источниках, «слабоалкогольный напиток», после чего ее самочувствие ухудшилось.

- Девочка была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение, где после проведенных реанимационных мероприятий констатирована ее смерть, - пояснили в СК.

По данным следствия, семья погибшей была благополучной, на учете в органах профилактики раньше не состояла. Это же подтверждают и источники «Комсомолки». По данным инсайдеров, несовершеннолетняя выпила одну-две бутылки пива, а также якобы могла покурить вейп. Когда школьница встала с кресла, то почувствовала слабость и упала.

Источники утверждают, что младший брат пытался привести ее в чувства, но безуспешно. Вернувшиеся родители увезли девушку в больницу, где ее экстренно госпитализировали и провели реанимационные мероприятия. Но спасти школьницу не удалось…

По факту гибели девушки Алейский межрайонный следственный отдел СУ СК по Алтайскому краю возбудил уголовное по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, условий проживания и воспитания несовершеннолетней в семье. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, - подчеркнули в следкоме.

Также проверку организовала региональная прокуратура. Как сообщили в пресс-службе ведомства, выясняются обстоятельства и причины трагедии, а также условия проживания и воспитания погибшей. Во время проверки будет оценена работа органов системы профилактики.

Версии произошедшего

Несмотря на то, что многие СМИ уже распространили информацию о том, что девушка якобы скончалась из-за пива, точная причина гибели еще достоверно неизвестна. Точку в этом деле поставит лишь судебно-медицинская экспертиза.

Как рассказал «Комсомолке» врач анастезиолог-реаниматолог, токсиколог Олег Першин, дети довольно часто попадают на реанимационную койку после употребления алкоголя.

- С одной-двух бутылок пива несовершеннолетний вряд ли может погибнуть. Даже если ребенок покурит вейп, такой итог маловероятен, хотя никотин и алкоголь усиливают действие друг друга. Смерть может наступить по другим причинам – врожденная патология, к примеру, сердечная недостаточность, еще какие-то вещества помимо алкоголя, а также подросток может упасть, будучи нетрезвым, и получить черепно-мозговую травму, - подчеркнул Олег Владимирович.

К слову, знакомые погибшей в соцсетях пишут, что девушка была противником любых наркотических веществ, поэтому такая версия маловероятна.

- Я 40 лет работал с отравлениями, после алкоголя поступало много разных детей, и они не обязательно из неблагополучных семей. Чаще всего пили джин-тоник – не противно, вкусно, и эффект как у шампанского: алкоголь из-за газов мгновенно всасывается в кровь, поэтому опьянение наступает быстро. Алкоголь для детского организма опасен так же, как и для взрослых, но еще нужно учитывать возраст: чем младше ребенок – тем опаснее, потому что еще не сформировалась ферментная система, разрушающая алкоголь, а 16 лет – это практически взрослый организм, - добавил врач.

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