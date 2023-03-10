Споили? Что известно о подростке, который замерз насмерть после вечеринки в Доме культуры на Алтае

Тело школьника нашли в снегу Фото: Олег УКЛАДОВ

10 марта в небольшом селе Заринского района Алтайского края проходят похороны 16-летнего подростка. Александра (имя изменено. – прим. ред.) будут отпевать в храме. Местные жители не могут поверить в случившееся - молодой человек возвращался с вечеринки, но так и не дошел до дома.

День рождения взрослого друга

7 марта подросток отправился на день рождения старшего приятеля, которому исполнилось 25 лет, в сельский Дом культуры. Парни играли в бильярд и явно выпивали. Сельчане говорят, что ранее никогда не видели положительного во всех отношениях Сашу пьяным. Да и на страничке во «Вконтакте» у парня стоит статус: «Учитесь радоваться без алкоголя, мечтать без наркотиков, общаться без интернета и нервничать без сигареты». Местные предполагают, что школьника могли попросту споить.

- Возможно, на празднике ему друзья предложили выпить, а он парень безотказный. Я никогда в жизни нетрезвым его не видел! – сказал один из местных жителей «Комсомолке».

Как сообщили в региональном Следкоме, расходиться компания начала уже поздним вечером. Александр пошел провожать друга, а после чего сам отправился домой.

- До трех часов ночи мать ему звонила, он писал ей сообщения, что скоро будет дома. Потом у него сел телефон. В итоге женщина не дождалась сына и отправилась на его поиски, - рассказывают в деревне.

Дорога Саше была знакомой, и заблудиться он не мог. Поэтому сразу было понятно – случилось что-то нехорошее. Утром тело школьника случайно нашел один местных жителей в снегу у леса. Александр замерз насмерть.

Не хамил, не матерился

Саша был старшим ребенком в многодетной семье, учился в 10 классе на 4 и 5.

- Обычная хорошая семья. Мать, отец, пятеро детей – Саша и четверо девочек. Парень был хороший, приветливый. Для нашей деревни – очень положительный. Он никогда не хамил и никогда не матерился, в отличие от других подростков. Я был удивлен, когда узнал, что с ним такое произошло.., - рассказывает житель села.

Сейчас гроб с телом Александра стоит в храме, среди икон и свечей. Местный священник готовится к отпеванию, а односельчане идут в церковь с цветами и венками.

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