«Держали как рабсилу и били шлангом»: На Алтае сын с матерью издевались над приемными мальчиками

Когда за дело взялись следком и прокуратура, слова анонимного источника об истязании детей подтвердились Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае осудили жителя Крутихинского района. Вместе со своей матерью 22-летний молодой человек измывался над приемными мальчиками, которые проживали в их семье. Родственники не только били несчастных детей, но и использовали их как бесплатную рабсилу.

Работали с утра до ночи

Первыми тревогу забили местные жители. В октябре 2021 года в соцсетях появилось сообщение от анонимного автора. Тот писал, что в одной семье истязают четверых приемных мальчиков-школьников.

- Они живут там как бесплатная рабочая сила и постоянно подвергаются моральным и физическим издевательствам. С 6 утра и до поздней ночи один из них все лето пас овец, остальные весь день трудились в огороде, управлялись с домашним хозяйством и выполняли другую работу, - писал автор.

Мальчишки, по словам источника, постоянно были голодными и истощенными, так как их кормили пайками. Например, после работы пастухом паек мальчика составлял кусочек хлеба, один огурец и один помидор. И это за день работы в поле в любую погоду…

- Поэтому дети начали воровать хлеб в столовой. А директор, узнав об этом, поручил накладывать им порции побольше, - рассказывает источник.

Местные говорят: за ограду детей не выпускали, с кем-либо разговаривать не разрешали. А за любую провинность били. Так, 2 октября 2021 года их избили за то, что они «неправильно управились». У мальчишек больше не было сил терпеть весь этот ужас, и они сбежали из дома.

Били трубой и шлангом

Когда за дело взялись следком и прокуратура, слова анонимного источника подтвердились. Выяснилось, что дети действительно очень много работали по хозяйству. Никакого личного времени у ребят не было: они не гоняли в футбол, не общались с друзьями, не ходили в кружки… Работа и школа. А мамаша действительно регулярно жестоко избивала приемных сыновей. В ход шли и ремень, и резиновый шланг, и деревянная палка и даже металлическая труба. Словом, все что попадалось под руку. Родной сын от матери-изверга не отставал.

Но побоями дело не ограничивалось. Женщина, например, надолго закрывала приемных мальчиков в хозпостройках и заставляла их спать на кровати без матраца.

- Однако жили они в доме, в отдельной комнате, - рассказывает помощник прокурора Крутихинского района Наталья Капралова. - Там были двухъярусные кровати и стол – за этим столом они кушали, отдельно от основной семьи. И их еда была совсем другой.

Кстати, в основной семье воспитывались трое родных детей - сын и две дочери. Местные подозревают, что супруги взяли под опеку мальчиков не от доброты душевной, а чтобы использовать как рабов. Однако мать на суде это отрицала. Да и вообще свою вину женщина не признавала. А дети, пока жили с ней, тоже молчали и скрывали побои. Видимо, боялись.

- Учителя замечали синяки и ссадины и два раз сообщали в полицию. После этого дважды проводились проверки. Но ребята говорили, что якобы просто таскали дрова или игрались, - рассказывает помощник прокурора.

О зверствах женщины и ее сына (остальные члены семьи в этом участия не принимали) ребята начали открыто говорить, когда уже сбежали из дома.

- Они направились в районный центр в полицию пешком. Идти надо было 12 км, но они не дошли и вернулись в деревню. Пошли к пастуху - мальчик, который пас овец, с ним дружил. А пастух уже сообщил в полицию. Школьников поместили в детское отделение, и больше в эту семью они уже не вернулись, – говорит Наталья Капралова.

«Мы не звери, как они»

Когда в прошлом году судили женщину, дети просили для нее строжайшего наказания. Всего следователям удалось доказать 27 эпизодов насилия. И суд приговорил ее к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима по статьям «Истязание в отношении двух и более лиц» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

А вот сына опекунши ребята простили.

- Молодой человек занял иную позицию: он признал вину, неоднократно просил прощения у мальчиков, начал добровольно выплачивать суммы по гражданскому иску. И дети смягчились и на его строгом наказании не настаивали. Они сказали дословно: «Мы не звери, как они», – вспоминает Наталья Капралова.

Сейчас два мальчика (родные братья) находятся в детском доме. Других двух мальчиков (тоже родных братьев) воспитывает родная мама - во время судебных заседаний она восстановилась в родительских правах и забрала сыновей домой.

А сыну опекунши, несмотря на прощение, все же придется понести наказание. Суд назначил ему три года лишения свободы условно по статье об истязании несовершеннолетних.

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