15-летняя девушка умерла после молодежной вечеринки в Барнауле

Для установления обстоятельств смерти назначена судмедэкспертиза Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула Анна Захарьева месяц назад потеряла дочь: 15-летняя девушка отпросилась на ночевку к подруге, но по итогу оказалась на вечеринке. Утром подросток почувствовала себя плохо и вскоре скончалась. В причинах трагедии сейчас разбирается следственный комитет.

- Она отпросилась к подруге ночевать. Но вечером они пошли к парню этой подруги и остались там (это я уже узнала после). Были ещё дети. Все происходило в квартире по адресу Змеиногорский тракт, 104м/2. Утром дочери стало плохо, она зашла в туалет и уже не вышла, - рассказала Анна в телеграм-канале Barnaul22.

Другие подростки не сразу заметили, что девочка пропала. Когда они хватились её, то попытались вскрыть дверь, но ничего не вышло. Тогда подростки вызвали МЧС, но было уже слишком поздно – девочка умерла. Прибывшие медики лишь констатировали ее смерть.

Как сообщили «Комсомолке» в Следственном управлении Следственного комитета по Алтайскому краю, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По словам мамы девочки, вскрытие показало, что подросток умерла от отравления химическим веществом неизвестного характера. Анна предположила, что на вечеринке могли быть наркотики, так как ранее соседи неоднократно жаловались на шум, доносящийся из этой квартиры. Для установления обстоятельств смерти назначена судмедэкспертиза.

- Но следствие особых действий не предпринимает, все ждут экспертизу и почему-то склоняют меня к версии инсульта. Дочь была абсолютно здорова! <…> Я лишь хочу привлечь внимание полиции и СКР к тщательному расследованию этой трагедии, чтобы не было все списано на «инсульт», а были найдены возможные виновные. И хочу привлечь внимание родителей, чтобы берегли своих детей, – пояснила горожанка.

В следкоме отметили, что для разъяснения всех вопросов мать погибшей девочки пригласят на личный прием. Расследование дела продолжается.

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