Стало известно, что пили на вечеринке в сельском Доме культуры на Алтае, после которой погиб подросток

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

На вечеринке в сельском доме культуры в Заринском районе Алтайского края, после которой умер подросток, молодые люди пили пиво. Об этом пишет altai.aif.ru со ссылкой на источник.

Напомним, ранее следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 16-летнего подростка. По данным следствия, 7 марта юноша пошел на день рождения к другу. Празднование проводилось в здании сельского дома культуры. Поздно вечером он пошел провожать приятеля, а после сам отправился домой. Однако до своего места жительства юноша так и не добрался. Утром нашли его мертвым на улице с признаками обморожения.

На данный момент назначен комплекс необходимых судебных экспертиз для определения причин смерти несовершеннолетнего. Расследование уголовного дела продолжается.